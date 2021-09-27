Депутат Хурала Бурятии возмутился увольнением работников ТГК-14

По словам Баира Цыренова, отопительный сезон под угрозой из-за конфликта на предприятии





На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутат Баир Цыренов снова поднял вопрос о конфликте ТГК-14 и работников компании. На этот раз, по его словам, речь идет об увольнении сотрудников топливно-транспортного цеха, который сокращается. Вместо них будет заключен договор с аутсорсинговой компанией.

- ТГК-14 специально приостановило выгрузку угля и объясняет, что для них (увольняемых рабочих – прим. авт) работы нет, - сказал Баир Цыренов.Депутат призвал правительства отреагировать на эту ситуацию, добавив, что сейчас этот вопрос решается при участии Генпрокуратуры и депутатов Госдумы.Фото: «Номер один»