Депутат Хурала Бурятии возмутился увольнением работников ТГК-14

По словам Баира Цыренова, отопительный сезон под угрозой из-за конфликта на предприятии
На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутат Баир Цыренов снова поднял вопрос о конфликте ТГК-14 и работников компании. На этот раз, по его словам, речь идет об увольнении сотрудников топливно-транспортного цеха, который сокращается. Вместо них будет заключен договор с аутсорсинговой компанией.
- ТГК-14 специально приостановило выгрузку угля и объясняет, что для них (увольняемых рабочих – прим. авт) работы нет, - сказал Баир Цыренов.
Депутат призвал правительства отреагировать на эту ситуацию, добавив, что сейчас этот вопрос решается при участии Генпрокуратуры и депутатов Госдумы.
Фото: «Номер один»
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