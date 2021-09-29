В БГУ назначат нового ректора

Этот пост займет экс-депутат Госдумы Алдар Дамдинов





С 1 октября исполняющим обязанности ректора БГУ станет бывший депутат Госдумы, экс-министр образования Бурятии Алдар Дамдинов. Информацию об этом «Номер один» подтвердили источники в руководстве вуза.

Напомним, с 2015 года БГУ возглавлял Николай Мошкин, ранее занимавший должность замминистра образования Бурятии. На посту ректора вуза он сменил Степана Калмыкова, последние годы руководства которого сопровождались целой чередой скандалов. Так, например, выяснилось, что еще в марте 2008 года в нарушение федерального закона об образовании и устава учреждения, без согласия учредителя Степан Калмыков приватизировал дом на улице Партизанской, принадлежавший вузу. Много шума наделал и так называемый «общественный благотворительный фонд БГУ», учредителем которого был сам Калмыков и ряд частных лиц. Основной формой его деятельности был «добровольный» сбор денег со студентов.Назначение Николая Мошкина сопровождалось некоторыми волнениями в преподавательских кругах, однако вскоре ситуация успокоилась и вуз перестало «лихорадить». Однако, несмотря на стабильную работу БГУ в последние годы, Минобраз России не стал продлять контракт с Николаем Мошкиным.Фото: «Номер один»