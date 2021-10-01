В Улан-Удэ проверили строительство стадиона в 46-й школе

В ноябре более 1200 школьников смогут начать уроки физкультуры на новом газоне





Сегодня депутаты улан-удэнского горсовета в микрорайоне Загорск проверили строительство нового стадиона для МАОУ СОШ №46. Обновления ждали не только ученики, но и местные жители – у школы практически не было стадиона. Раньше здесь располагался пустырь с полем без покрытия, где проводились уроки по физкультуре.

- На моем округе находится две школы - 22 школа и 46. В прошлом году мы успешно провели приемку большого ФСК на 22 школе, в этом году усилиями 3 депутатов мы смогли найти деньги чтобы построить и на 46 школе этот прекрасный стадион. Была проведена большая работа за счет городского бюджета и двух поправок в республиканский бюджет. Мы смогли выделить порядка 15 миллионов на этот стадион. Данный стадион очень сложной технической конструкции, так как в поселке Загорск очень большие возвышенности, и к стадиону обязательно нужно строить подпорные стенки – можете увидеть, что они почти 4 метра в глубину. Кроме того, прошло большое количество дождей, поэтому нужно очень грамотно подходить к безопасности покрова. Подрядчик не подвел – сроки до 1 ноября, 95% готовности приемки есть – выполнены все бетонные работы, укладка травяного покрытия, осталось доделать освещение и забор. Стадион очень желанный и долгожданный, много сил потратили на его постройку, - высказался Михаил Гергенов, депутат 9 городского округа.





- Большое спасибо подрядчику, выполняет свою работу хорошо. Почему проверка сейчас – сейчас октябрь, в ноябре уже будет поздновато, а сейчас очень важный момент, что идет укладка травяного покрытия. Мы проверили, как уложен клей, как зайдут швы - это все очень важно. Каждую неделю я сюда приезжал, проверял ход стройки, поэтому я уверен в качестве и безопасности. В общем, работой доволен, - добавил Михаил Гергенов.







- Ребята ждут каждый день и практически контролируют процесс строительства стадиона, потому что это – долгожданное событие. Каждую перемену вижу, как они смотрят в окно, прибегают после уроков. Если уж не щупают, то глазами «ощупали» все уже давным-давно, - с улыбкой рассказывает директор 46 школы Елена Ринчиндоржиева.







В школе 46 учится более 1,2 тыс. учеников и для них это очень важно. Как отметил Гергенов, по его мнению, с современными ценами на будущий год подобный стадион стоил бы минимум 25 миллионов, в этом году успели и почти уложились в 15 миллионов.Работы выполняет подрядная организация ООО Энергостандарт. Строительство удалось начать благодаря общим усилиям депутатов Народного Хурала и горсовета – стадион построят в рамках наказов избирателей округов.В 46 школе учится более 1200 учащихся. Как отметили на выезде, строительство стадиона осложняется тем, что плошадка находится на уклоне. И для того, чтобы на поле не обрушались дождевые потоки, сделали подпорную стенку по периметру всего стадиона. Как отмечает директор, события ждут и жители ближайших домов – спрашивают, можно ли будет бегать на стадионе.- Это будет общедоступная площадка, как для детей, так и для родителей. Раньше здесь были старые ворота, без покрытия. Во время дождей здесь все заливало, было очень грязно. А сейчас, как вы видите, установили подпорную стенку, чтобы вода не заливала поле, и было чисто, уютно, - отметила Елена Ринчиндоржиева.Фото: «Номер один»