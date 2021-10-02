В Бурятии провален план вакцинации от COVID-19

Ежесуточное число новых случаев коронавируса перевалило за 100



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 59 162. Это на 103 случая больше, чем было в пятницу. Из них 48% (28483) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 853 человека, двое - за последние сутки (одиниз них старше 65 лет ), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 81 человек обследован по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 3 126 человек.



В стационарах получают лечение 529 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 436. В отделениях реанимации находится 64 пациента (из них старше 65 лет – 40), на ИВЛ –25 пациентов (из них старше 65 – 19), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 22.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходит 1 264 человека.



Всего выздоровели от коронавируса 50 744 (+145) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 669 койки: занято – 529, свободно – 140 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,1%.



За сутки проведено исследований от 2 121 человека, всего с нарастающим итогом проведено 1 531 255 исследований.



Завершили вакцинацию 293 603 человека. План вакцинации - 431 580 человек до 1 октября.



Любопытно, что последний показатель в последнее время перестал появляться в официальных релизах Роспотребнадзора. Вроде бы и планку брали не очень большую – около 43% привитых от общего числа населения, республики, хотя безопасный рубеж оценивается в 60-70% привитых. Но не получилось.



Следовательно, лучше никого не травмировать провалом? Замечательно! Только остается вопрос – кому санитарное ведомство бережет нервы? Если начальству, то напрасно, оно получает все данные. Населению? Тоже не имеет смысла. Ведь именно оно заняло позиции «антиваксеров», упорно не желая получать прививки, чтобы обезопасить себя, родных и близких от опасной болезни.



Ну, а что – разве плохо жить с «короной», локдаунами, дистанционками? Привыкли почти за два года. Вот только ругать за жесткие ограничения следует не власти, а самих себя. И это не пустые нравоучения. Всего лишь сухая статистика, которую фиговым листком умолчаний по неизвестным мотивам прикрывает Роспотребнадзор.



Фото: pixabay.com





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