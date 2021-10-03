Глава Бурятии встретился с генеральным директором АО "Почта России"

Алексей Цыденов и Максим Акимов обсудили работу Почты России в Бурятии



Напомним, Бурятия одной из первых в ДФО сможет обновить инфраструктуру почтовой связи. Об этом объявил Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



"Масштабное обновление инфраструктуры почтовой связи, почтовой сети по всей России мы начнем уже в ближайшее время. Пилотные проекты на Дальнем Востоке стартуют в Приморье, Хабаровском крае, а также в Бурятии", - сообщил Владимир Путин.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии



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