Прямые линии главы Бурятии выявляют сотни проблем

Более 3000 обращений и жалоб зафиксировал в сентябре Центр управления регионом



Более 3000 обращений зафиксировал в сентябре Центр управления регионом по Бурятии. Их общее число их по сравнению с августом изменилось не сильно, но поменялась внутренняя структура, сообщили в пресс-службе ЦУР.



Резко выросло число «инцидентов» в социальных сетях, а количество обращений на портале «Госуслуги» наоборот снизилось. Объясняется это двумя факторами: снижением числа обращений за сертификатами переболевшего или вакцинированного на портал «Госуслуг», а также с проведением главой Бурятии сразу нескольких «прямых линий» в социальных сетях.



«Жители республики задавали Алексею Цыденову свыше 500 вопросов, конечно не на все он успел ответить в ходе трансляций. Но все они зафиксированы, и взяты в работу», – говорит старший координатор системы «Инцидент менеджмент» ЦУР Бурятии Зорик Цыренжапов.



Наиболее острым и резонансным вопросом «прямой линии» стала проблема с резко выросшими в Улан-Удэ ценами на дрова. Глава Бурятии назвал рост цен спекулятивным и поручил правительству республики разработать механизмы для его сдерживания. В общей сложности по итогам эфира главы республики в соцсетях зафиксировано более 500 жалоб, и это почти треть от всех обращений, поступивших за месяц во все социальные сети.



В целом тематика обращений и география не претерпели особых изменений. Первые три места по-прежнему занимают здравоохранение и вакцинация (1124 жалобы), социальная защита и пособия (534), а также состояние дорог (391).



Наиболее активно жалуются жители Улан-Удэ, Северобайкальска и Селенгинского района Бурятии.



Фото: pixabay.com





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