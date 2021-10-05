В Монголии объявлена «зеленая» революция

На посадку одного миллиарда деревьев ежегодно будет выделяться 1 процент ВВП



В Монголии с 4 октября стартовало национальное движение «Миллиард деревьев». Оно направлено на борьбу с опустыниванием и изменением климата одна из стран, так как Монголия входит в число стран, наиболее страдающих от глобального изменения климата и потепления, сообщает МОНЦАМЭ.



В указе президента говорится, что правительство должно уделить внимание:



-Разработке политики и стратегий по борьбе с изменением климата и опустыниванием;

-Выделению ежегодно не менее 1 процента ВВП на борьбу с изменением климата и опустыниванием;

-Реактивации агентства по вопросу лесного хозяйства;

-Поддержке гражданских инициатив по лесонасаждению в рамках комплексной политики занятости населения;

-Созданию лесного фонда из деревьев, посаженных юридическими и физическими лицами, введению в рыночный оборот земель сельхозназначения и поддержке деятельности в этом направлении;

-Обеспечению условиями участия государственного и частного секторов в «Миллиард деревьев»;

-Наращиванию потенциала и экологической просвещенности кадров в целях активизации национального движения.



Министр окружающей среды и туризма Нямжавын Уртнасан подчеркнула, что 76.9% территории страны, согласно данным исследования, сильно пострадало от процесса опустынивания из-за глобального изменения климата.



«Если национальное движение – «Миллиард деревьев» будет успешно реализовано в течение 10 лет, мы добьемся сокращения площади деградированных земельных ресурсов в 120 млн гектаров на 4%. В настоящее время площадь лесов составляет 7,9 процента от всей территории страны. Наша цель - увеличить его до 9 процентов к 2030 году. По нашим оценкам, на посадку одного миллиарда деревьев будет потрачено 4,3 трлн тугриков (около 107,5 млрд рублей) в течение последующих 10 лет», - сказала она.



Движение по посадке деревьев будет реализовано в три этапа: подготовительный период в 2021-2024 гг., интенсификация в 2024-2026 гг. и устойчивое развитие мероприятия в 2027-2030 гг., уточнила Н.Уртнасан.



Фото: pixabay.com





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