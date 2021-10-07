В Бурятии стремительно растет число новых заражений COVID-19

Также фиксируется рост летальных исходов от коронавируса, в списке умерших – только пожилые



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 59 678. Это на 111 случаев больше, чем было в среду. Из них 48% (28666) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 872 человека, шестеро - за последние сутки (все старше 65 лет ), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 89 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 3260 человек.



В стационарах получают лечение 619 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 517. В отделениях реанимации находится 61 пациент (из них старше 65 лет – 41), на ИВЛ –28 пациентов (из них старше 65 – 20), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 19.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 421 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 51 231 (+135) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 767 коек: занято – 619, свободно – 148 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,7%.



За сутки проведено исследований от 2 618 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 541 537 исследований.



Завершили вакцинацию 295 038 жителей Бурятии.



Фото: pixabay.com



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