В Бурятии стали известны имена лучших молодых ученых этого года

Заявки на конкурс принимались с 15 по 30 сентября по четырем номинациям



Итоговая конкурсная комиссия конкурса назвала «Лучшего молодого ученого Бурятии 2021». Заявки принимались с 15 по 30 сентября по четырем номинациям: социо-гуманитарные науки; естественные науки; технические науки; просвещение (популяризация науки), сообщает пресс-служба Минобразования Бурятии.



- 2021 год объявлен Годом науки и технологий. Проведение конкурса «Лучший молодой ученый Бурятии- 2021» является одним из значимых мероприятий регионального Плана по реализации Года науки и технологий в Бурятии. В этом году в конкурсе приняло участие больше 30 молодых ученых из образовательных и научных организаций Республики Бурятия. Впервые в этом году заявки принимались в электронном виде, - рассказала Баирма Гыргенова, начальник отдела науки и высшей школы Министерства образования и науки Республики Бурятия.



По результатам работы конкурсной комиссии были определены победители и призеры этого года.



В номинации «Социо-гуманитарные науки»:

1. Дондуков Бато Цыренович – PhD, м.н.с. Управления научными исследованиями Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. Дондукова Галина Петровна – PhD, с.н.с. Управления научными исследованиями Восточно-Сибирского университета технологий и управления.

2. Гулина Елена Витальевна – к.ю.н., ст. преподаватель, н.с. кафедры уголовного процесса и криминалистики Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова.

3. Михалева Анастасия Анатольевна – к.полит.н., с.н.с. Центра политических трансформаций Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова.



В номинации «Естественные науки»:

1. Тыхеев Жаргал Александрович – к.фарм.н., н.с. лаборатории химии природного систем Байкальского института природопользования СО РАН.

2. Спиридонова Татьяна Сергеевна – к.х.н., н.с. лаборатории оксидных систем Байкальского института природопользования СО РАН.

3. Цыдыпов Булат Содномович – аспирант кафедры «общее земледелие» Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова.



В номинации «Технические науки»:

1. Калашников Кирилл Иванович – к.с-х.н., доцент кафедры «Землеустройство» Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова.

2. Улаханов Николай Сергеевич – н.с. лаборатории физического материаловедения Института физического материаловедения СО РАН.

3. Парфенова Мария Дмитриевна – аспирант Сектора компьютерного конструирования материалов Института физического материаловедения СО РАН.



В номинации «Просвещение (популяризация науки)»:

1. Дикий Ярослав Витальевич – к.и.н., м.н.с. лаборатории археологии, этнологии и антропологии Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.

2. Дыленова Елена Петровна – к.фарм.н., н.с. лаборатории химии природных систем Байкальского института природопользования СО РАН.

3. Шапкин Никита Сергеевич – аспирант кафедры возрастной и педагогической психологии Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова.



Фото: pixabay.com



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.