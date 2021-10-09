«Гаражная амнистия» в Улан-Удэ продлится до 2026 года

Вступил в силу Федеральный закон, который облегчит жизнь автомобилистов



1 сентября 2021 года вступил в силу Федеральный закон, который облегчит жизнь автомобилистов. В соответствии с ним в течение ближайших пяти лет граждане смогут бесплатно оформить гаражи, которыми они пользуются, но на которые не зарегистрировали права.



Оформить стало проще



Для того чтобы попасть под действие «гаражной амнистии», объект должен отвечать ряду требований.



Во-первых, соответствовать критериям объекта капстроительства – между гаражом и занимаемым им земельным участком должна быть неразрывная связь. Кстати, одновременно с правом собственности на гараж можно зарегистрировать право собственности на земельный участок под ним.



Во-вторых, должен быть возведен до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ – до 30 декабря 2004 года.



Следующее условие - земельный участок, на котором располагается гараж, должен быть предоставлен именно для строительства гаража. И непременно уполномоченным органом.



Земельный участок может быть выделен конкретному гражданину или гаражному кооперативу, либо иному юридическому лицу, но обязательно в целях строительства гаражей или гаражных боксов.



Например, участок мог предоставляться организации, где работал человек, под создание гаражного кооператива, в рамках чего гражданину выделили гараж в нем.



Какие ваши доказательства?



Гражданину – претенденту на «амнистию» - необходимо представить в уполномоченный орган пакет документов, определенный федеральным законом. В городе Улан-Удэ уполномоченным органом является комитет по управлению имуществом и землепользованию администрации города Улан-Удэ.



Для оформления земельного участка для гаража гражданином предоставляется постановление о предоставлении земельного участка под строительство гаража лично гражданину либо гаражному кооперативу.



Для подтверждения строительства гаража до 30.12.2004 года представляются документы о проведении государственного технического учета, технической инвентаризации гаража, оформленные до 1 января 2013 года и содержащие сведения о владельце.



Если таковых не имеется, роль доказательств сыграют также договоры о подключении (технологическом присоединении) гаража к инженерно-техническим коммуникациям либо о предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, заключенные до 30 декабря 2004 года. Допускаются также документы, свидетельствующие об оплате коммунальных услуг в отношении гаража.



Во внимание властями также будут приняты бумаги, подтверждающие, что конкретный гараж (участок под гараж) предоставлен гражданину гаражным кооперативом. Можно представить акт, справку об уплате гражданином паевого взноса.



В общем, самое главное – документально доказать длительность существования гаража.



Поддержали людей



РФ предоставила регионам право расширять список документов, на основании которых человек также мог бы оформить гараж. Бурятия реализовала данное право.



В перечень внесены три дополнительных документа. Один из них - решение суда, которым установлен факт использования гражданином гаража, построенного до 30 декабря 2004 года. Другой - документ, подтверждающий, что гражданин до указанной даты уплачивал налоги, связанные с гаражом.



И, наконец, пункт, что существование на некоем участке гаража на установленную дату автомобилист может подтвердить картографическими материалами, полученными по итогам инвентаризации, прошедшей в республике в 1995 году.



Земля под гаражом



Для оформления участка под гараж и права собственности на гараж в рамках гаражной амнистии гражданину необходимо обратиться к кадастровому инженеру для изготовления схемы размещения земельного участка под гаражом. Сведения о кадастровых инженерах размещены на сайте министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия.



После утверждения схемы расположения земельного участка уполномоченным органом надо вновь обратиться к кадастровому инженеру для изготовления межевого плана для постановки участка на кадастровый учет и техплана на гараж. Финальный этап - вновь сдать пакет документов в комитет. Он вынесет решение о предоставлении земельного участка и самостоятельно направит документы на государственную регистрацию права на гараж и земельный участок.



- Нас часто спрашивают, могут ли наследники оформить гараж, - поясняет председатель комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации города Улан-Удэ Дарима Дондукова. - Да, конечно. В этом случае к пакету документов прилагают сведения о наследстве, подтверждающие, что заявитель является наследником владельца гаража. В случае если гараж приобретен у лица, которому выделялся земельный участок, то прилагается договор купли-продажи или иной документ, подтверждающий переход права на гараж.



Земельные участки, подпадающие под «гаражную амнистию», будут оформлены гражданам бесплатно. Что же делать тем, кто построил гаражи после 2004 года или не может доказать год постройки?



Если гараж построен на земельном участке, предоставленном для строительства гаража, то граждане оформляют такие гаражи в порядке ст. 39.17, 39.20 Земельного кодекса РФ в собственность за плату. Ориентировочная выкупная стоимость составит в среднем на гараж площадью 22 - 25 квадратных метров от 3000 до 5000 рублей.



Металлические гаражи упорядочат



Но как же быть гражданам, имеющим некапитальные металлические гаражи?



Всем понятно, что размещение металлических гаражей нуждается в упорядочении. Их хаотичная установка вызывает недовольство. Ведь кое-кто «втыкает» их где в голову взбредет.



В настоящее время в столице Бурятии идет работа по разработке схемы размещения некапитальных гаражей (а также стоянок транспортных средств инвалидов вблизи места их проживания). Пока не определен орган, который будет предоставлять места для гаражей, предложения по включению в схему мест размещения принимают районные администрации по месту нахождения земельного участка.



Для включения в схему каждое предложение рассмотрят с учетом соблюдения санитарных, градостроительных требований, соблюдения охранных и защитных зон.



Поэтому прежде всего улан-удэнцам следует обратиться в райадминистрации с ходатайствами о включении в схему размещения их металлических гаражей.



Подробную информацию о деталях «гаражной амнистии» можно узнать в органах местного самоуправления. РФ установила, что власти на местах должны проводить работу по выявлению гаражей, не оформленных гражданами, а также разъяснять законодательное новшество.



Петр Санжиев, «Номер один».

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