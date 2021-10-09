В Улан-Удэ руководство больницы отрицает смерть пациента от нехватки кислорода

В учреждении, которое ранее попросила проверить семья умершего, проведена проверка

Накануне руководство РКБ имени Н.А. Семашко опубликовало в социальных сетях обращение, в котором высказались по факту гибели одного из пациентов. Как информировал «Номер один», жена скончавшегося пациента обратилась к уполномоченному по правам человека Юлии Жамбаловой с просьбой просьбой инициировать проверку по факту смерти ее супруга, находившемуся на лечении в ковидном стационаре.

- Как мы сейчас уже знаем «третья волна COVID-19» ознаменовалась более агрессивным течением заболевания и более молодым возрастом заболевших пациентов. РКБ им. Н.А. Семашко сообщает, что причиной смерти непривитого пациента У. не может являться отсутствие кислородного обеспечения в стационаре, так как ковидный стационар РКБ им. Н.А. Семашко с момента открытия полностью обеспечен кислородом, все необходимые лекарственные препараты имеются в достаточном количестве. В госпитале находятся 24 аппарата ИВЛ и НИВЛ, ежедневно осуществляются поставки от 2 до 4 тысяч литров медицинского кислорода. Даже в период эпидемического подъема "третьей волны" лекарства и медицинский кислород в ковидном стационаре были в достаточном количестве, - высказались на странице учреждения.



Как отмечают медработники, «лечение было проведено в соответствии с Временными методическими рекомендациями по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), версия 11. Пациент неоднократно консультирован Региональным консультативным центром г.Улан-Удэ (РКИБ) и Федеральными центрами г.Москва». Как сказано в обращении, вся необходимая медицинская помощь была оказана, врачи боролись за жизнь пациента больше двух месяцев, «но тяжелые постковидные осложнения привели к трагическому исходу».



Кроме того, в учреждении проведена проверка Росздравнадзора по факту оказания медицинской помощи пациенту У., сделаны замечания по ведению медицинской документации, получено Предписание об устранении выявленных нарушений.

- Но в акте Росздравнадзора не устанавливается причинно-следственной связи между действиями медицинских работников и наступившими последствиями, - добавили в обращении.



Напомним, супруга ушедшего У. рассказала, что в июне ее супруг поступил в медицинское учреждение с диагнозом двусторонняя полисегментарная пневмония, объем вовлечения паранхимы правого легкого 30%, левого легкого – 25% и положительным результатом на наличие COVID-19. Было затруднено дыхание, но лечение именно дыхательных путей не было назначено. Также допускался дефицит кислорода, что привело к ухудшению здоровья и произошла первая остановка сердца.



Как сообщалось в обращении от жены ушедшего, узнав, что в больнице есть проблемы с кислородными аппаратами, семья приобрела ему персональный кислородный баллон. Но, к сожалению, им не воспользовались, т.к. необходим был специальный медицинский редуктор. В течение нескольких дней семьей был приобретен необходимый медицинский редуктор, но уже стало поздно. Мужчина скончался.



фото: pixabay.com