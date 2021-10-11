В Улан-Удэ появились баннеры с фотографиями волонтеров проекта #МусорИзГоловы

За лето активисты собрали больше 900 тонн отходов в проблемных местах столицы Бурятии и на Байкале



Фото лучших волонтёров проекта #МусорИзГоловы украсили баннеры в Улан-Удэ. Активисты в течение лета собрали больше 900 тонн отходов в проблемных местах столицы Бурятии и на Байкале, сообщили в пресс-службе КВН-движения Бурятии.



Автор проекта, лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов отметил 17 человек из числа 670 добровольцев, которые принимали участие во всех акциях и конкурсах экосезона. Фотографии самых активных участников экопросветительского проекта разместили на 11 рекламных покрытиях.



Лучшие волонтёры НКО “Новая Энергия” также получили именные QR-футболки “Герой Байкала”.



По итогам проекта #МусорИзГоловы, получившего поддержку Фонда президентских грантов, летом 2021 года волонтёры провели 17 экоакций по очистке территорий побережья озера Байкал и ликвидировали 24 мусорных очага. Всего активисты собрали более 300 тонн мусора (около 1810 мешков). В акциях по уборке приняло участие больше 750 человек. Проект "Мусор из головы" реализуют Региональное молодёжное общественное творческое объединение "Клуб весёлых и находчивых Республики Бурятия" и молодежная волонтерская организация "Новая Энергия".



Фото: КВН-движение Бурятии



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