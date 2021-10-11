В Улан-Удэ осужден угонщик, убивший владелицу иномарки

Он приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима



В Улан-Удэ вынесен приговор 37-летнему ранее судимому мужчине, признанному виновным в «угоне», «разбое» и «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем смерть потерпевшего», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Следствием и судом установлено, что 27 июня нынешнего года около полудня пьяный мужчина находился на остановке общественного транспорта «площадь Славы» в Улан-Удэ. В это время он увидел припаркованный рядом автомобиль «Тойота Камри», из которого вышла незнакомая женщина и направилась во двор близлежащего дома.



Злоумышленник направился следом, догнал жертву возле подъезда, а затем внутри напал и нанес удары кулаками по голове. От полученных повреждений потерпевшая потеряла сознание. После этого мужчина похитил ее сумку с вещами, завладел автомобилем и скрылся на нем с места происшествия.



Однако через некоторое время, не справившись с управлением, он врезался в столб на улице Н. Петрова, после чего бросил машину. Потерпевшая женщина в результате травмы головы позже скончалась в больнице.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.



Фото: buryatia.sledcom.ru



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