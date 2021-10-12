В Улан-Удэ возле АЗС найдено тело 12-летнего подростка

Рядом находился газовый баллончик для бытовых горелок, ведется следствие



В Улан-Удэ 10 октября днем в лесном массиве возле автозаправочной станции на улице Мокрова обнаружено тело 12-летнего подростка, рядом с которым найден газовый баллончик для бытовых горелок, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



Проводятся необходимые следственные действия, направленные на восстановление полной картины происшествия. Для установления точной причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза, в рамках которой будет проводиться токсикологическое исследование.



Фото: buryatia.sledcom.ru



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