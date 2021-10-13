В Бурятии горел КамАЗ с сеном

Сено сгорело, автомобиль не пострадал



В Бурятии на автотрассе Улан-Удэ-Кижинга вблизи села Новоильинск Заиграевского района вчера произошло загорание сена на грузовом автомобиле. На момент прибытия огнеборцев горели кормовые заготовки в тюках, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



На ликвидацию пожара потребовалось больше часа. В результате пожара сгорело сено, автомобиль не пострадал. Предположительно, причиной пожара послужила неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.



Специалисты напоминают, что на выхлопной трубе (обязательно заводского производства) грузовых автомобилей, перевозящих сено и солому, должен быть установлен искрогаситель. Необходимо регулярно проверять исправность электрооборудования и проводки транспорта и не допускать его эксплуатации при обнаружении неисправности. При погрузке сена нужно убедиться, что оно не будет соприкасаться с раскаляющимися элементами конструкции транспорта. Также важно рассчитывать высоту погруженного сена так, чтобы оно не соприкасалось с электропроводами при транспортировке. Недопустимо курить рядом с сеном и выкидывать окурки в окно при его перевозке.



Фото: pixabay.com





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