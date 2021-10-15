Алексей Цыденов: «Мы хотим посчитать всех»

Глава Бурятии призвал принять участие во Всероссийской переписи населения



Алексей Цыденов выступил сегодня с обращением к жителям республики и объявил о старте Всероссийской переписи населения. Он отметил, что это важное для республики мероприятие, результаты которого будут напрямую влиять на формирование бюджета и определение потребностей в социальной сфере. «Пройти перепись можно просто и удобно», - добавил глава Бурятии.



«Уважаемые земляки, во всей стране и у нас в республике стартовала перепись населения – очень важное мероприятие. Исходя из переписи, определяется, сколько всего людей старшего поколения, сколько взрослых, сколько детей у нас живет. От этого планируется всё: вся социальная сфера, здравоохранение, сколько нам нужно больниц, ФАПов и всего остального. Сколько нужно школ и детских садов, какая инфраструктура социальная, какие дороги. Все зависит от того, сколько и где живет людей. Поэтому перепись имеет очень важное значение.



Я вас всех прошу принять в ней активное участие. Это, в первую очередь, нужно нам самим. Причем для переписи не требуются документы, не нужен паспорт, не нужны никакие удостоверения личности. Нам нужно просто, грубо говоря, «по головам» всех посчитать. Не важно, где вы прописаны, не нужно предоставлять какие-то документы на жилье. Нам нужно просто знать, где и сколько у нас людей. Повторюсь, это в первую очередь, нужно нам.



По переписи есть несколько вариантов. Первое – к вам просто домой придет переписчик и опросит вас и членов вашей семьи. Второй вариант – вы сами можете уже на сайте «Госуслуги» зайти и сами отметиться. Либо можете прийти в МФЦ и в инициативном порядке заявить о себе, чтобы вас тоже учли. В общем, любые варианты. Перепись будет идти месяц с 15 октября до 14 ноября, самостоятельно на сайте Госуслуги пройти перепись можно до 8 ноября.



Мы хотим посчитать всех. Очень важно: от самых дальних поселений во всех наших районах до центра города. Чтобы у нас были возможности потом и бюджет планировать, и защищать все потребности по всей социальной сфере: здравоохранение, образование, вся социалка. Но и, безусловно, вся инженерная инфраструктура: дороги, тепло, свет и все остальное. Прошу всех принять активное участие! Спасибо!», - обратился к жителям республики Алексей Цыденов.



С порядком переписи населения подробнее можно узнать на сайте



В случае возникновения вопросов жители могут обратиться на "горячую линию" 8-800-707-2020, или по телефону Бурятстата 22-60-08.



Фото: egov-buryatia.ru Алексей Цыденов выступил сегодня с обращением к жителям республики и объявил о старте Всероссийской переписи населения. Он отметил, что это важное для республики мероприятие, результаты которого будут напрямую влиять на формирование бюджета и определение потребностей в социальной сфере. «Пройти перепись можно просто и удобно», - добавил глава Бурятии.«Уважаемые земляки, во всей стране и у нас в республике стартовала перепись населения – очень важное мероприятие. Исходя из переписи, определяется, сколько всего людей старшего поколения, сколько взрослых, сколько детей у нас живет. От этого планируется всё: вся социальная сфера, здравоохранение, сколько нам нужно больниц, ФАПов и всего остального. Сколько нужно школ и детских садов, какая инфраструктура социальная, какие дороги. Все зависит от того, сколько и где живет людей. Поэтому перепись имеет очень важное значение.Я вас всех прошу принять в ней активное участие. Это, в первую очередь, нужно нам самим. Причем для переписи не требуются документы, не нужен паспорт, не нужны никакие удостоверения личности. Нам нужно просто, грубо говоря, «по головам» всех посчитать. Не важно, где вы прописаны, не нужно предоставлять какие-то документы на жилье. Нам нужно просто знать, где и сколько у нас людей. Повторюсь, это в первую очередь, нужно нам.По переписи есть несколько вариантов. Первое – к вам просто домой придет переписчик и опросит вас и членов вашей семьи. Второй вариант – вы сами можете уже на сайте «Госуслуги» зайти и сами отметиться. Либо можете прийти в МФЦ и в инициативном порядке заявить о себе, чтобы вас тоже учли. В общем, любые варианты. Перепись будет идти месяц с 15 октября до 14 ноября, самостоятельно на сайте Госуслуги пройти перепись можно до 8 ноября.Мы хотим посчитать всех. Очень важно: от самых дальних поселений во всех наших районах до центра города. Чтобы у нас были возможности потом и бюджет планировать, и защищать все потребности по всей социальной сфере: здравоохранение, образование, вся социалка. Но и, безусловно, вся инженерная инфраструктура: дороги, тепло, свет и все остальное. Прошу всех принять активное участие! Спасибо!», - обратился к жителям республики Алексей Цыденов.С порядком переписи населения подробнее можно узнать на сайте https://www.strana2020.ru В случае возникновения вопросов жители могут обратиться на "горячую линию" 8-800-707-2020, или по телефону Бурятстата 22-60-08.Фото: egov-buryatia.ru

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