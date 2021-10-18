Росгранстрой обязали оборудовать МАПП Кяхта дезинфекционными блоками

Имеющиеся на пункте пропуска дезинфекционные ванны не обеспечивают их круглогодичную работу



Бурятская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства, регламентирующего порядок содержания пунктов пропуска через государственную границу, на МАПП Кяхта.



В нарушение типовых требований к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации ветеринарного контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу РФ, утвержденных приказом минсельхоза РФ, имеющиеся на пункте пропуска дезинфекционные ванны не соответствуют предъявляемым к ним требованиям, не обеспечивают их круглогодичную эксплуатацию.



В связи с этим прокуратура направила исковое заявление в Центральный районный суд Читы об обязании ФГКУ «Росгранстрой» оборудовать МАПП Кяхта дезинфекционно-промывочными блоками для ветеринарной обработки днищ и ходовой части автотранспорта, соответствующими установленным требованиям законодательства.



Суд, рассмотрев исковые требования прокурора, признал их обоснованными и удовлетворил в полном объеме, сообщили в пресс-службе надзорного органа.



Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловал его в вышестоящий суд. Забайкальский краевой суд решение суда первой инстанции оставил без изменения, апелляционную жалобу ФГКУ «Росгранстрой» без удовлетворения. Ответчику установлен шестимесячный срок для устранения нарушений закона. Исполнение решения суда находится на контроле транспортной прокуратуры.



Фото: Бурятская таможня





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