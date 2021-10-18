В Улан-Удэ запустили два новых трамвайных маршрута

«Семерка» и «восьмерка» закольцуют БНЦ, площадь Советов, ЛВРЗ, проспект Автомобилистов и Ключевскую



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков объявил сегодня об открытии двух новых кольцевых трамвайных маршрутов №7 и №8. Общий выпуск трамваев на линию увеличится с 40 до 48 вагонов. Горожане смогут проехать по новым маршрутам с 6 утра завтрашнего дня, сообщили в городской администрации.



Трамвай №7 начинает движение от остановки «Бурятский научный центр», проезжает через площадь Советов, Железнодорожный район, проспект Автомобилистов и возвращается к остановке «БНЦ» через улицу Ключевскую. Маршрут № 8 едет по такому же пути, но в обратном направлении.



«Мы открываем новые маршруты по просьбе наших горожан - для того, чтобы было удобнее, без пересадок, передвигаться по городу. Трамвай у нас востребованный вид транспорта, безопасный, экологически чистый и социальный. Например, вы знаете, что маршрут у нас заходит на Шишковку, а если надо попасть в сторону проспекта Автомобилистов, то надо выйти на Элеваторе, пересесть на другой трамвай и двигаться дальше – это потеря времени и денег. Кроме того, два новых маршрута будут совмещаться с другими маршрутами в центрах всех трех районов города – таким образом будет уменьшен интервал движения, так пассажиры будут гораздо меньше времени находиться в ожидании трамваев», - рассказал Игорь Шутенков.



По словам председателя Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрия Ткачева, возможность запуска новых маршрутов появилась благодаря приобретению 15 новых вагонов «Львят» и 10 московских вагонов.МУП «Управление трамвая» набирало водителей и кондукторов, проводились обучения и инструктажи, разрабатывались схемы маршрутов.



Отметим, в перспективе планируется и строительство новых трамвайных путей – этот пункт прописан в социально-экономическом плане развития города, который утвержден до 2035 года.



«В этом году мы начинаем и в следующем продолжаем разработку технико-экономического обоснования строительства трамвайных путей в юго-восточную и юго-западную части нашего города. После обоснования приступим к разработке проектно-сметной документации и после этого уже будем заявляться в федеральные программы. Планы есть, желание есть, осталось реализовать, но повторюсь, что это не сегодняшний и не завтрашний день», - отметил мэр города.



Сегодня трамвайные вагоны перевозят ежедневно около 40 тысяч человек, в год это от 12 до 15 млн пассажиров.



Фото: ulan-ude-info.ru



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