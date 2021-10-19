Строительство дамбы в Улан-Удэ вошло в список «горячих точек»

Глава минприроды РФ подтвердил финансирование возведения пятикилометрового сооружения



Пятикилометровая дамба в Улан-Удэ защитит столицу Бурятии от паводковых вод рек Селенга и Уда. Дамба вошла в актуализированный перечень необходимой инженерной защиты, составленный в 2013 году. В нем выделены самые «горячие точки», сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.



Он провел видеоконференц-совещание с губернаторами Дальневосточных регионов. Обсуждалось строительство защитных гидротехнических сооружений, сообщила пресс-служба ведомства.



«Половодья, паводки, наводнения. Каждый год на Дальнем Востоке из берегов выходят реки. Причем в последние годы, это связано не только с таянием снега, но и порой с обильными – и внезапными – осадками. Ежегодно водная стихия наносит значительный ущерб жителям и экономике регионов. Например, в 2013 году, после крупномасштабного наводнения, на возмещение ущерба из федерального бюджета выделили свыше 50 миллиардов рублей. В последующие года, в отдельных регионах, суммы федеральной помощи составляли 7-9 миллиардов рублей. Для снижения рисков от наводнений в округе уже построено 11 гидротехнических сооружений. Это свыше 44 километров инженерной защиты. Еще четыре дамбы – длиной в 32 километра - в настоящее время строятся. Общий объем софинансирования превысил 9 миллиардов рублей. Но учитывая ежегодные паводки, мы совместно с регионами актуализировали перечень необходимой инженерной защиты, составленный в 2013 году, и выделили самые «горячие точки». Их нужно строить как можно скорее. Именно на них мы выделим дополнительное финансирование», - сказал Александр Козлов.



Эти шесть объектов, в первую очередь необходимых для защиты населённых пунктов, обсуждали на совещании премьер-министра Михаила Мишустина в Южно-Сахалинске в конце июля. Председатель правительства тогда поддержал предложение главы минприроды, и теперь дополнительное финансирование заложено.



Так, дамба, протяженностью 24 километра, спасет город Комсомольск-на-Амуре от наводнений. Реконструкция 14 километров гидротехнического сооружения обезопасит село Ленинское Еврейской автономной области, в котором ежегодно происходят наводнения при повышении уровня реки Амур. Инженерная защита микрорайона в городе Уссурийск Приморского края предотвратит затопления улиц. Пятикилометровая дамба в Улан-Удэ защитит столицу Бурятии от паводковых вод рек Селенга и Уда. А два региона – Амурская область и Забайкальский край – смогут начать строительства гидротехнической защиты в 2023 году, сразу после того, как субъекты завершат корректировки ПСД в 2022 году.



«На объекты Дальнего Востока мы выделяем более 9 миллиардов рублей. Отмечу, что мы будем сразу работать с прокуратурой, чтобы надзорный орган держал на контроле расходование бюджетных средств», - предупредил Александр Козлов.



Фото: egov-buryatia.ru



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