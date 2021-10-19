Алдар Дамдинов назначен исполняющим обязанности ректора БГУ

Приказ об этом подписал министр науки и высшего образования РФ



Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ о назначении Алдара Дамдинова исполняющим обязанности ректора БГУ. Согласно документу, новый руководитель должен приступить к своим обязанностям с 19 октября.

Напомним, прежний ректор БГУ Николай Мошкин покинул занимаемую должность с 1 октября. После этого временно исполнять обязанности ректора стал начальник Учебно-методического управления университета Мигмар Дармаев.



Справка



Алдар Дамдинов родился в 1971 году. В 1993 году окончил Бурятский государственный педагогический институт по специальности «история и социально-политические дисциплины». После окончания учебы остался работать в вузе, к 2005 году дослужившись до должности проректора по социальной работе и международным связям БГУ.



В 2007 году был назначен первым заместителем министра образования и науки РБ, а в конце 2008 года министром образования и науки Бурятии.



В 2016 году избрался в Госдуму от «Единой России», проработав в парламенте страны до осени этого года.



Фото: «Номер один» Напомним, прежний ректор БГУ Николай Мошкин покинул занимаемую должность с 1 октября. После этого временно исполнять обязанности ректора стал начальник Учебно-методического управления университета Мигмар Дармаев.Алдар Дамдинов родился в 1971 году. В 1993 году окончил Бурятский государственный педагогический институт по специальности «история и социально-политические дисциплины». После окончания учебы остался работать в вузе, к 2005 году дослужившись до должности проректора по социальной работе и международным связям БГУ.В 2007 году был назначен первым заместителем министра образования и науки РБ, а в конце 2008 года министром образования и науки Бурятии.В 2016 году избрался в Госдуму от «Единой России», проработав в парламенте страны до осени этого года.Фото: «Номер один»

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