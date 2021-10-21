Горячинск хотят превратить в бальнеологический центр мирового уровня

Резидент ТОР «Бурятия» в пять раз – до 1,74 млрд руб - увеличил объем инвестиций в развитие курорта



Компания «Курорты Бурятии», которая с прошлого года реконструирует курорт Горячинск на восточном побережье Байкала, заключила дополнительное соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), увеличив первоначальный объем инвестиций до 1,74 млрд рублей, сообщили в минвостокразвития.



В апреле 2021 года в рамках рабочей поездки в Бурятию министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков посетил курорт Горячинск и ознакомился с ходом реализации проекта, отметив его высокую значимость для развития туристического потенциала региона.



Ранее резидент ТОР «Бурятия» планировал построить лечебно-восстановительный корпус со SPA-центром, грязелечебницей, бассейном и оранжереей на общую сумму 345,4 млн рублей. Пятикратное увеличение стоимости работ объясняется необходимостью дополнительного финансирования для расширения номерного фонда, строительства гостевых домов в стиле шале и юрт, ресторана и благоустройства территории.



«Мы хотим создать в республике принципиально новый круглогодичный курорт Горячинск в соответствии с мировыми стандартами, которые предъявляются к уровню современных бальнеологических объектов и услуг в сфере гостеприимства, чтобы, в конечном счете, повысить туристическую привлекательность региона и привлечь дополнительное внимание путешественников России и других стран», – пояснил генеральный директор ООО «Курорты Бурятии» Геннадий Бандеев.



Согласно дизайн-проекту, в полутора километрах от озера Байкал на земельном участке площадью 23,5 гектара будет выстроен новый санаторно-курортный комплекс с расширенной рекреационной инфраструктурой. Гостям будет предложен различный спектр услуг по размещению, оздоровлению и питанию. В СПА помимо крытых и закрытых бассейнов будут сауны, разработаны лечебно-оздоровительные программы с акцентом на бальнео- и физиопроцедуры, грязелечение, спелео-, фито- и ароматерапию. Также предусмотрены ресторан, конференц-залы и переговорные комнаты для проведения деловых мероприятий.



Реализация инвестиционного проекта будет проведена в три этапа, в ходе которых 116 жителей Бурятии получат рабочие места. Плановый срок ввода в эксплуатацию обновленного всесезонного курорта – середина 2026 года.



«Общий объем капитальных вложений превысит 1,5 млрд рублей, – уточнил и.о. директора ООО «УК ТОР «Бурятия» (дочернее общество АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики») Денис Емельянов. – Хочу отметить, что инвестор пересмотрел свои планы на старте реализации проекта по развитию курорта Горячинск, оценив предоставленные возможности в рамках режима территории опережающего развития: льготы по налогу на прибыль, на землю и имущество, пониженные страховые взносы во внебюджетные фонды, господдержку в строительстве инфраструктуры и административные преференции. Причем вести санаторно-курортную деятельность резидент будет под брендом «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток», который разработан КРДВ для содействия реализации конкурентных преимуществ ведения бизнеса в Дальневосточном федеральном округе».



Как отметила заместитель директора департамента мониторинга правоприменения КРДВ Мария Бадмацыренова курорт Горячинск находится в уникальном месте и сейчас пользуется популярностью у российских и зарубежных туристов. А после обновления может стать настоящим магнитом для гостей Дальнего Востока со всей страны, в том числе благодаря лечебным источникам.



«Проект реализуется в одном из туристических сел на восточном побережье озера Байкал. В непосредственной близости от одного из самых живописных песчаных байкальских пляжей. Уже сейчас здесь эффективно проводят программы лечебного голодания, реабилитации для переболевших COVID-19 с применением традиционной тибетской медицины и многие другие. Лечебно-оздоровительный туризм для Бурятии и Дальнего Востока в целом является одним из приоритетных направлений. Здесь много целебных источников, сильных по своему воздействию и концентрации веществ, что привлекает туристов».



ТОР «Бурятия» создана в 2019 году, ее резидентами являются 12 компаний, которыми заявлены проекты с общим объемом инвестиций в размере 10,6 млрд рублей. Горячинск - один из старейших курортов Бурятии, первый на Байкале бальнеологический центр, основан в 1810 году и не имеет аналогов в России по сочетанию природных лечебных факторов: резко-континентального, среднегорного климата, термальной (+54,5С) кремнистой слабоминерализированной сульфатно-натриевой воды, пресноводных сульфидных сапропелевых лечебных грязей. Санаторий известен термальным источником, который помогает в лечении заболеваний органов пищеварения, кровообращения, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.



Фото: minvr.gov.ru

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