В Улан-Удэ на площади Революции заменят новую плитку

Чиновники говорят, что горожанам она не понравилась





Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, на площади Революции, благоустройство которой завершилось совсем недавно, будут менять уложенную плитку.

«После обустройства тротуарной плитки определенные участки площади не устроили часть горожан, но в целом жителям итоговое преображение площади очень понравилось. Учитывая мнение горожан и значимость площади Революции, администрация города обратилась к подрядной организации с просьбой переложить данную плитку площадью 800 кв.м. на плитку другого вида со скошенной фаской, которая также используется в оформлении площади Революции», - сообщили в мэрии.По словам чиновников, подрядная организация ООО «Байкалстрой-1» пошла навстречу заказчику и проведет замену плитки за свой счет. Работы по перекладке займут 2 недели.Фото: мэрия Улан-Удэ