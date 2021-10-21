Иван Козырев назначен министром спорта Бурятии

Он с 2019 года работал в ведомстве на должности заместителя министра



Иван Козырев назначен министром спорта и молодежной политики Бурятии. Соответствующий указ 21 октября подписал глава республики Алексей Цыденов, сообщили в его пресс-службе.



С июня 2019 года до настоящего момента Иван Козырев занимал должность заместителя министра спорта и молодежной политики Бурятии.



Иван Валерьевич Козырев родился 25 июня 1988 года в Улан-Удэ. В 2010 году окончил экономический факультет БГСХА им. В.Р. Филиппова по специальности «Коммерция (торговое дело)», в 2012 году закончил магистратуру БГСХА по направлению «Экономика». С 2011 по 2015 работал старшим преподавателем кафедры «История», преподавал экономические дисциплины. В это же время Иван Козырев занимал должность директора СДЮСШОР №11 (школа бокса «Ринг»). С июня 2019 года до настоящего момента занимал должность заместителя министра спорта и молодежной политики Бурятии.



Иван Козырев является мастером спорта России по боксу. Выступал в весовых категориях 64-69 кг. Бронзовый призер зимнего чемпионата России (2008 г), призер чемпионата России среди студентов (2009 г), призер чемпионата и первенства России среди профсоюзов (2006, 2008 гг.), победитель и призер всероссийских и международных турниров. Лауреат премии мэра Улан-Удэ (2010, 2016 гг.) «Молодые таланты» в номинациях «Культурная и спортивная деятельность», «Социально значимая и общественная деятельность».



Женат, воспитывает сына и дочь.



Фото: egov-buryatia.ru





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