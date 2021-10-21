В Бурятии продолжаются самовольные захваты земли

Это самое распространенное нарушение земельного законодательства в республике











Управлением выдано 176 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Привлечено к административной ответственности 161 лицо за нарушение земельного законодательства, назначено штрафов по вступившим в законную силу постановлениям на сумму 820 тысяч рублей.



Органы местного самоуправления также принимают участие в выявлении нарушений. За девять месяцев от них поступили 357 материалов проверок с информацией о фактах самовольного занятия земельных участков. На основании представленных материалов возбуждено 168 дел об административных правонарушениях, к административной ответственности привлечено 150 лиц и назначено штрафов по вступившим в законную силу постановлениям на сумму более 690 тысяч рублей.







Фото: «Номер один»

В Бурятии за девять месяцев нынешнего выявлен 351 факт самовольного занятия земельных участков, что на 8% превышает показатель аналогичного периода 2020 года. Таким образом, самовольное занятие земельных участков остается самым распространенным нарушением земельного законодательства у жителей Бурятии, сообщили республиканском управлении Росреестра.Управлением выдано 176 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Привлечено к административной ответственности 161 лицо за нарушение земельного законодательства, назначено штрафов по вступившим в законную силу постановлениям на сумму 820 тысяч рублей.Органы местного самоуправления также принимают участие в выявлении нарушений. За девять месяцев от них поступили 357 материалов проверок с информацией о фактах самовольного занятия земельных участков. На основании представленных материалов возбуждено 168 дел об административных правонарушениях, к административной ответственности привлечено 150 лиц и назначено штрафов по вступившим в законную силу постановлениям на сумму более 690 тысяч рублей. Как сообщал «Номер один» , количество бездокументных домов и участков в республике исчисляется сотнями. Власти неоднократно шли на уступки людям, не обладающим правом собственности на недвижимое имущество. Народный Хурал вносил поправки в закон о предоставлении земельных участков, продлевая сроки узаконения. Однако количество самовольщиков не уменьшается. В феврале 2021 года в Бурятии продлили срок действия нормы, предусматривающей бесплатное предоставление земельных участков с жилыми домами, построенными до 31 декабря 2010 года. Право на бесплатное предоставление земельных участков продлили до 31 декабря 2023 года.Фото: «Номер один»

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