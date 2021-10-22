Горсовет Улан-Удэ вышел на уборку

В столице Бурятии завершается месячник чистоты



Депутаты Улан-Удэнского горсовета и работники других муниципальных структур помогают городу подготовиться к наступлению зимы. Черту под теплым сезоном подводит общегородской месячник санитарной очистки.



Предприятия, организации, волонтеры, студенчество, активные пожилые жители, члены ТОСов в едином порыве взялись за грабли, метлы и лопаты. Проходя по улицам бурятской столицы, каждый видит, как то там, то тут стоят мешки с собранным мусором, подготовленные к вывозу, и убеждается, что месячник охватил действительно весь Улан-Удэ.



Среди традиционных мест уборки – сквер «Радуга» в Железнодорожном районе, невдалеке от мединститута. Сюда и пришли с инструментами представители горсовета и контрольно-счетной палаты г. Улан-Удэ.



Рассредоточившись, они активно взялись за работу.



«Мы вместе с коллегами регулярно выходим на субботники. Приятно, когда становится чище, ухоженнее. День хороший, светит солнце, есть настроение потрудиться на благо города. И, вообще, когда возникает необходимость выйти убраться на набережной или в других местах, мы выходим и убираемся. Нынче коллектив палаты также в полном составе принимает участие в месячнике чистоты», - говорит Олег Ботоев, аудитор контрольно-счетной палаты.



В «Радуге» представители контрольно-счетной палаты убираются впервые, раньше наводили чистоту в других местах.



Инструментами и мешками активистов обеспечила Администрация Железнодорожного района и Комбинат по благоустройству.



«Мы, аппарат горсовета, постоянно участвуем в традиционных общегородских мероприятиях. И сегодня тоже дружно, всем коллективом, вышли на субботник. На этот раз убираем сквер «Радуга», чтобы он вошел в зиму чистым, приятным для горожан. С удовольствием принимаем участие в уборке нашего города», - поделилась Татьяна Свиридова, консультант правового управления Улан-Удэнского городского совета депутатов.



Как отметила Татьяна, они стараются охватить уборкой побольше территорий. Нынешняя погода очень благоприятствует этой осенней работе.



2021 г. оказался весьма дождливым. Повсеместно наросло много зеленой массы – травы, листьев. Сквер «Радуга» не исключение. «Листвы очень много. Но, что радует, бытового мусора в сквере немного. У нас работа, как правило, кабинетная и всем приятно выйти поработать в сквер, заодно размяться», - улыбается наша собеседница.



«Радуга» - один из центров отдыха в Железнодорожном районе города, зеленая зона, куда ходят немало жителей, здесь постоянно играют дети. Собранные в этом месте мешки с мусором пополнят собой общерайонную статистику.



А она уже солидная. В районе в ходе месячника с придомовых и общественных территорий убрано более пятисот кубометров мусора. Уже проведено более 90 мероприятий по уборке, в которых приняло участие множество людей.



Фото: «Номер один»





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