Глава Бурятии вручил параспортсменам оборудование для реабилитации

Последние годы лучники республики показывают высокие результаты





Сегодня глава Бурятии побывал в гостях у спортсменов по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Встреча прошла в жилом доме инвалидов-колясочников им. Эржены Будаевой в Улан-Удэ.

Алексей Цыденов поблагодарил спортсменов и поздравил с высокими результатами.- У нас уже есть результаты ‑ олимпийские участники и призеры. Я всем желаю двигаться дальше. В жизни бывают приятные удивительные моменты, когда не ожидаешь, а получается. Главное, позитивный настрой, все остальное будет потихоньку складываться. Как просили, мы не забыли про вашу просьбу, надеюсь, это будет в пользу. От души желаю вам всего самого хорошего! ‑ поздравил Алексей Цыденов.Напомним, во время прошлой встречи с членами сборной России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спортсмены попросили у главы Бурятии специальное оборудование для реабилитации и абилитации инвалидов. И во время сегодняшней встречи это оборудование и другие подарки вручили нашим спортсменам.- Мы начинали здесь в 2014-2015 году, первый выезд у нас был с тренером в 2015 году, я выехал самым первым из всех спортсменов на международные соревнования. Сейчас по истечению этих лет у нас есть спортивные результаты, и то, что у нас теперь есть такое оборудование, для нас очень важно, это дополнительная фиксация и устойчивость. Теперь, когда будут бурятские спортсмены заходить на пьедестал чемпионата России и, наверное, на международный уровень, в этом будет и ваша лепта. От всех спортсменов вам самое настоящее спасибо, ‑ поблагодарил мастер спорта России международного класса Александр Дорофеев.Спортсмены-лучники с поражением опорно-двигательного аппарата за последние два года показали высокие результаты, завоевав 16 медалей. Так, одна золотая, одна серебряная и две бронзовые медали завоеваны на Чемпионате России. Кроме того, в этом году Баир Шигаев завоевал бронзовую медаль по стрельбе из лука на XVI Паралимпийских летних играх в Токио.Фото: пресс-служба правительства Бурятии