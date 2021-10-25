В Улан-Удэ задержан серийный похититель аккумуляторов

Юному злоумышленнику, воровавшему с грузовиков, всего 18 лет



В Улан-Удэ поздним вечером 22 октября сотрудники дорожно-патрульной службы в селе Сотниково для проверки документов остановили автомобиль, в багажнике которого были обнаружены два аккумулятора. Восемнадцатилетний водитель признался, что снял аккумуляторные батареи в селе Поселье с припаркованной рядом с домом крупнотоннажной грузовой автомашины, сообщили в МВД по Бурятии.



Грузовик он заметил в тот момент, когда поехал на подработку, а кражу совершил по возвращению домой. Ущерб составил 24 тысячи рублей. В ходе дальнейших следственных действий и оперативных мероприятий была установлена причастность молодого человека еще к трем противоправным деяниям на территории Советского района Улан-Удэ.



Так, 27 декабря прошлого года он попытался похитить аккумуляторы с седельного тягача, стоявшего в ограде дома в поселке Тулунжа, однако реализовать преступный замысел не удалось. В мае текущего года – совершил аналогичную кражу на территории организации, оказывающей услуги по операциям с недвижимостью. Похищенные с грузовика аккумуляторные батареи он позже сдал в пункт приема металла. Ущерб оценен на сумму 32 тысячи рублей.



Поздним вечером 23 сентября злоумышленник попытался слить топливо с грузового автомобиля во дворе частного дома. Однако был замечен вышедшим из жилища хозяином и, испугавшись расправы со стороны мужчины, убежал.



Отметим, в несовершеннолетнем возрасте задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные кражи, но должных выводов не сделал. Нигде не учится, имеет основное общее образование – 9 классов, подрабатывает на станции техобслуживания. В содеянном подозреваемый признался.



Возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается. Молодой человек проверяется на причастность к другим имущественным преступлениям.



Фото: pixabay.com



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.