Глава Бурятии встретился с председателем райсовета Заиграевского района

Виталий Хамарханов заручился поддержкой Алексея Цыденова в конкурсе на должность главы муниципалитета



Глава Бурятии провел рабочую встречу с председателем районного совета депутатов Заиграевского района Виталием Хамархановым, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В ходе встречи депутат рассказал о проблемах района и планах дальнейшего развития. Виталий Хамарханов сообщил о намерении принять участие в конкурсе на должность главы муниципального образования и заручился поддержкой главы Бурятии.



Алексей Цыденов пожелал кандидату успешной работы во благо района.



Главу Заиграевского района определит представительный орган муниципалитета из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.







Напомним, в конце июня суд признал Бурлакова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Также его лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года.



Александра Бурлакова судили уже во второй раз. В 2020 году судья Октябрьского райсуда Туяна Дамбиева оправдала главу района. Прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде, который отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение другому судье. Все время, пока шло расследование и судебное разбирательство, Александр Бурлаков продолжал руководить Заиграевским районом.



Прием заявок кандидатов на участие в отборочном конкурсе главы стартовал 8 октября, а завешается 8 ноября. В СМИ назывались фамилии не менее пяти возможных претендентов на эту должность. Впрочем, теперь точно известно имя явного фаворита будущего конкурса.



Фото: egov-buryatia.ru Глава Бурятии провел рабочую встречу с председателем районного совета депутатов Заиграевского района Виталием Хамархановым, сообщили в пресс-службе правительства республики.В ходе встречи депутат рассказал о проблемах района и планах дальнейшего развития. Виталий Хамарханов сообщил о намерении принять участие в конкурсе на должность главы муниципального образования и заручился поддержкой главы Бурятии.Алексей Цыденов пожелал кандидату успешной работы во благо района.Главу Заиграевского района определит представительный орган муниципалитета из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Как сообщал «Номер один» , Заиграевский район окончательно лишился своего главы в начале сентября, когда Верховный суд Бурятии оставил в силе приговор Октябрьского райсуда Улан-Удэ в отношении экс-главы Заиграевского района Александра Бурлакова. Решение суда оставлено без изменений, а апелляционная жалоба главы района – без удовлетворения.Напомним, в конце июня суд признал Бурлакова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Также его лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года.Александра Бурлакова судили уже во второй раз. В 2020 году судья Октябрьского райсуда Туяна Дамбиева оправдала главу района. Прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде, который отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение другому судье. Все время, пока шло расследование и судебное разбирательство, Александр Бурлаков продолжал руководить Заиграевским районом.Прием заявок кандидатов на участие в отборочном конкурсе главы стартовал 8 октября, а завешается 8 ноября. В СМИ назывались фамилии не менее пяти возможных претендентов на эту должность. Впрочем, теперь точно известно имя явного фаворита будущего конкурса.Фото: egov-buryatia.ru

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