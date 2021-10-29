Глава Бурятии встретился с председателем райсовета Заиграевского района

Виталий Хамарханов заручился поддержкой Алексея Цыденова в конкурсе на должность главы муниципалитета
Глава Бурятии провел рабочую встречу с председателем районного совета депутатов Заиграевского района Виталием Хамархановым, сообщили в пресс-службе правительства республики.
В ходе встречи депутат рассказал о проблемах района и планах дальнейшего развития. Виталий Хамарханов сообщил о намерении принять участие в конкурсе на должность главы муниципального образования и заручился поддержкой главы Бурятии.
Алексей Цыденов пожелал кандидату успешной работы во благо района.
Главу Заиграевского района определит представительный орган муниципалитета из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.
Как сообщал «Номер один», Заиграевский район окончательно лишился своего главы в начале сентября, когда Верховный суд Бурятии оставил в силе приговор Октябрьского райсуда Улан-Удэ в отношении экс-главы Заиграевского района Александра Бурлакова. Решение суда оставлено без изменений, а апелляционная жалоба главы района – без удовлетворения.
Напомним, в конце июня суд признал Бурлакова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Также его лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года.
Александра Бурлакова судили уже во второй раз. В 2020 году судья Октябрьского райсуда Туяна Дамбиева оправдала главу района. Прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде, который отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение другому судье. Все время, пока шло расследование и судебное разбирательство, Александр Бурлаков продолжал руководить Заиграевским районом.
Прием заявок кандидатов на участие в отборочном конкурсе главы стартовал 8 октября, а завешается 8 ноября. В СМИ назывались фамилии не менее пяти возможных претендентов на эту должность. Впрочем, теперь точно известно имя явного фаворита будущего конкурса.
Фото: egov-buryatia.ru
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