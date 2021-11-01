В Бурятии в Кяхтинском районе в ДТП пострадал ребенок

На автодороге Мухоршибирь-Бичура-Кяхта опрокинулся «Митсубиши Кантер»



В Бурятии 30 октября около 09:20 на 184-м километре автодороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта 38-летний водитель автомобиля «Митсубиши Кантер» съехал с дороги. Машина опрокинулась, сообщили в республиканском ГИБДД.



В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение госпитализированы два пассажира машины - 38-летний мужчина и его 11-летняя дочь.



Фото: ГИБДД



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