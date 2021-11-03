В соседних с Бурятией регионах ситуация с COVID-19 более напряженная

Режим введенных антиковидных ограничений ужесточают в Чите и в Иркутске



Коронавирус за сутки подтвержден у 369 человек в Забайкалье



В Забайкалье по данным на 3 ноября за сутки выявлено 369 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии опасный вирус обнаружен у 78 332 забайкальцев. Ситуация находится на особом контроле правительства Забайкальского края, сообщили в его пресс-службе.



За прошедшие сутки 242 человека вылечились от коронавируса, общее количество победивших болезнь забайкальцев составило 66 334.



В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 205 человек находятся в тяжелом состоянии, 70 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период COVID-19 унес жизни 1 633 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено 12 летальных случаев от коронавируса.



Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией постановлением губернатора с 25 октября в Забайкалье введены QR-коды. В Чите проводятся рейды по проверке соблюдения антиковидных мер. На период вынужденных каникул (с 30 октября по 7 ноября включительно) власти региона ввели новые ограничения.



Начиная с субботы, в Забайкальском крае прекращают принимать гостей кафе и рестораны. Они могут обслуживать клиентов на вынос или доставлять заказы на дом. Но закрываться должны не позднее 23:00.



Также на неделю приостановлена деятельность детских развлекательных, батутных центров, соляриев, саун, массажных салонов, косметических кабинетов, зоопарков, детских и взрослых образовательных секций (при этом в детских садах работают дежурные группы). Не работают магазины непродовольственных товаров, чья площадь более 400 квадратных метров (за исключением магазинов стройматериалов). Закрыться придется и небольшим непродовольственным магазинам, не имеющим отдельного входа.



«Мы оставляем открытыми аптеки (без отдельного входа), даже в тех торговых центрах, где все остальное закрыто. Открытыми для приема клиентов в регионе будут фитнес-центры, бассейны, кинотеатры, концертные залы, цирки, парикмахерские, салоны красоты. Однако обслуживать разрешено только гостей, имеющих QR-код или сертификат о вакцинации, а также справку о перенесенном заболевании (срок которой не превышает шести месяцев). Остальные отрасли действуют в прежнем режиме»,- рассказал зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев.



Для не вакцинированных жителей региона в возрасте старше 60 лет вводится режим самоизоляции. Работодателям необходимо обеспечить перевод на дистанционный режим сотрудников старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, в течение 4 недель для вакцинации и формирования иммунитета.



Игорь Кобзев объявил об усилении мер профилактики в Приангарье до 5 декабря



Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес 2 ноября изменения в свой «антиковидный» указ. Согласно документу, на дистанционный режим работы переводят работников в возрасте 60 лет и старше, лиц, имеющих хронические заболевания, сообщили в областной администрации.



Работодателям поручено обеспечить перевод на дистанционный режим работы таких работников на период в течение четырех недель (с 3 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года).



Введен режим самоизоляции невакцинированных против COVID-19 граждан в возрасте старше 60 лет с 3 ноября по 5 декабря. В этот период они вправе передвигаться по территории Иркутской области с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метра (за исключением случаев получения услуг по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси) и с обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и покидать жилье в следующий целях: следования к месту торговли продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости, выноса отходов, выгула домашних животных, обращения в пункты вакцинации и за экстренной (неотложной) медицинской помощью, участия в похоронах.



«Обстановка с коронавирусной инфекцией стремительно ухудшается. Госпитализировано более пяти тысяч человек, одиннадцать тысяч находится на амбулаторном лечении, растет смертность. Коечный фонд региона работает на пределе. Положение близко к критическому. И очевидно, что до стабилизации ситуации еще очень далеко. Врачи отмечают: коронавирус становится агрессивнее. В тяжелейших формах болеет и молодежь, и дети. По-прежнему в высокой зоне риска старшее поколение и люди с хроническими заболеваниями. До 90% погибших от ковида - это граждане старше 60 лет. Именно поэтому вводим новые ограничения. Сейчас они жизненно необходимы для всех нас, для врачей и всей системы здравоохранения региона», – подчеркнул губернатор.



С 8 ноября граждане, находящиеся на территории Иркутской области (за исключением посетителей пунктов вакцинации, лиц, не достигших возраста 18 лет), при посещении организаций общественного питания, музеев, кинотеатров, театров, зоопарков и иных развлекательных организаций, организаций торговли непродовольственными товарами, фитнес-центров, спа-салонов, бассейнов и саун обязаны иметь при себе копию паспорта, а также один из документов: сертификат о вакцинации против COVID-19, подтверждаемый QR-кодом; сертификат или документ, выданный медицинской организацией, о перенесенном заболевании COVID-19 не более 6 месяцев назад; документ, подтверждающий прохождение гражданином вакцинации от COVID-19 или документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, полученный не позднее чем за 72 часа.



Требования о наличии указанных документов у посетителей включены в условия осуществления деятельности этих организаций.



С 8 ноября в области вводятся требования об организации проверки наличия и действительности у граждан обязательных документов при посещении всех зданий, строений, сооружений, в которых ведется деятельность, ограниченная «антиковидным» указом. Усилены требования по проведению дезинфекции во всех видах транспорта и транспортной инфраструктуры.



Фото: irkobl.ru

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