Жители Бурятии смогут улететь в Тыву по льготному тарифу

Утвержден перечень субсидируемых маршрутов на следующий год





Приказом Федерального агентства воздушного транспорта утверждён перечень маршрутов на 2022 год, субсидируемых Росавиацией. Так, комиссия Минтранса России рассмотрела заявки авиакомпаний и включила в перечень субсидируемых следующие направления: Улан-Удэ - Томск, Улан-Удэ - Иркутск, Улан-Удэ - Кызыл, а также Нижнеангарск - Иркутск, Таксимо - Иркутск.

Все рейсы, кроме Улан-Удэ – Кызыл (Тыва), выполнялись и в этом году. На новый рейс до Тывы в 2022 году заявилась компания «КрасАвиа». Маршруты будут выполняться с мая по сентябрь один раз в неделю.«Правительством Бурятии проводится работа по дальнейшему расширению маршрутной сети региональных авиаперевозок. Так, совместно с правительством Томской области, аэропортом «Байкал» и авиакомпанией «РедВингс» в 2022 году продолжится выполнение рейсов по маршруту Улан-Удэ – Томск. Рейс сегодня востребован, средняя загрузка составляет 86%. Объем финансирования на 2022 год составит из федерального бюджета - 30 млн рублей, из республиканского - 15 млн рублей», - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Фото: «Номер один»