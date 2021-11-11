Грязный воздух Улан-Удэ поглотил еще 20 миллионов бюджетных рублей

Чиновники провели очередное совещание по наболевшей проблеме



В правительстве Бурятии обсудили вопросы по решению проблемы загрязнения воздуха в Улан-Удэ. На совещании представили итоги исследований и расчетов, которые провело ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» (Санкт-Петербург) по заказу Минприроды республики. Стоимость этих работ составила 20 млн рублей.

«На совещании Институтом проектирования, экологии и гигиены представлены результаты проведенных исследований и расчетов загрязнения атмосферы в Улан-Удэ, а также варианты решения проблемы. По выводам экспертов, превалирующими источниками загрязняющих выбросов являются промышленные объекты и автономные источники теплоснабжения. Решить проблему загрязнения воздуха возможно при использовании бездымного топлива, переводе на электроотопление, а также при переводе нагрузок с малых котельных на ТЭЦ и более крупные котельные», - сообщили о результатах работы экспертов в пресс-службе правительства Бурятии.



В пресс-службе правительства добавили, что на основе данных результатов исследований и расчетов проводится разработка Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов в атмосферу. Планом предусмотрено два направления решения проблемы загрязнения атмосферного воздуха: открытие производства бездымного топлива на базе котельных и реконструкция электросетевого хозяйства районов города с наибольшим количеством автономных источников теплоснабжения. В настоящее время проводятся работы по разработке технико-экономического обоснования данных проектов, а также поиск источников финансирования.



Так, в ноябре на котельной поселка Загорск начнутся испытания фильтра-дымоуловителя взвешенных веществ, разработанного Улан-Удэнским производственным приборостроительным объединением.



Кроме того, проводятся мероприятия по переводу нагрузок с малых котельных на ТЭЦ и более крупные котельные. В настоящее время разработан 1-й этап проекта по переводу потребителей микрорайона Стеклозавод на ТЭЦ-1. В результате реализации данного проекта будут закрыты 4 малые котельные.



«Реализация данного проекта даст возможность в перспективе провести подключение частного сектора к централизованным сетям теплоснабжения, использующего в настоящее время печное отопление», - сообщили в пресс-службе.



Напомним, о проблеме загрязнения воздуха в Улан-Удэ власти говорят уже не первый год, всевозможные совещания по этой теме проводятся с завидной регулярностью. Предлагаются различные варианты решения вопроса, большинство из которых, правда, упирается в



Не обходится и без



Есть ли эффект от постоянных заседаний и трат бюджетных денег на всевозможные исследования, уже в ближайшее время покажет надвигающаяся зима. Пока же благодаря относительно теплой погоде улан-удэнцы еще могут дышать полной грудью.



Фото: «Номер один» «На совещании Институтом проектирования, экологии и гигиены представлены результаты проведенных исследований и расчетов загрязнения атмосферы в Улан-Удэ, а также варианты решения проблемы. По выводам экспертов, превалирующими источниками загрязняющих выбросов являются промышленные объекты и автономные источники теплоснабжения. Решить проблему загрязнения воздуха возможно при использовании бездымного топлива, переводе на электроотопление, а также при переводе нагрузок с малых котельных на ТЭЦ и более крупные котельные», - сообщили о результатах работы экспертов в пресс-службе правительства Бурятии.В пресс-службе правительства добавили, что на основе данных результатов исследований и расчетов проводится разработка Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов в атмосферу. Планом предусмотрено два направления решения проблемы загрязнения атмосферного воздуха: открытие производства бездымного топлива на базе котельных и реконструкция электросетевого хозяйства районов города с наибольшим количеством автономных источников теплоснабжения. В настоящее время проводятся работы по разработке технико-экономического обоснования данных проектов, а также поиск источников финансирования.Так, в ноябре на котельной поселка Загорск начнутся испытания фильтра-дымоуловителя взвешенных веществ, разработанного Улан-Удэнским производственным приборостроительным объединением.Кроме того, проводятся мероприятия по переводу нагрузок с малых котельных на ТЭЦ и более крупные котельные. В настоящее время разработан 1-й этап проекта по переводу потребителей микрорайона Стеклозавод на ТЭЦ-1. В результате реализации данного проекта будут закрыты 4 малые котельные.«Реализация данного проекта даст возможность в перспективе провести подключение частного сектора к централизованным сетям теплоснабжения, использующего в настоящее время печное отопление», - сообщили в пресс-службе.Напомним, о проблеме загрязнения воздуха в Улан-Удэ власти говорят уже не первый год, всевозможные совещания по этой теме проводятся с завидной регулярностью. Предлагаются различные варианты решения вопроса, большинство из которых, правда, упирается в неподъемное финансирование Не обходится и без трат бюджетных денег . Так, в 2020 году бюджет Улан-Удэ заплатил 4,5 миллиона рублей Байкальскому институту природопользования СО РАН за разработку мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников. Еще 8 миллионов рублей в том же году было выделено на подготовку предварительного технико-экономического обоснования создания производства бездымного топлива в Улан-Удэ.Есть ли эффект от постоянных заседаний и трат бюджетных денег на всевозможные исследования, уже в ближайшее время покажет надвигающаяся зима. Пока же благодаря относительно теплой погоде улан-удэнцы еще могут дышать полной грудью.Фото: «Номер один»

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