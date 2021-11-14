Улан-Удэ оказался в шаге от «дровяного» бунта

Горожане лишились самого доступного топлива



Уже давно в республике активно обсуждается проблема дефицита дров. И это притом что около 80% территории республики покрыто лесами. Вместе с ценами на дрова скакнули вверх и цены на уголь. «Номер один» разбирался в «угольно-дровяном капкане», в который попали тысячи жителей республики.



«Откуда дровишки?»



Жители Бурятии имеют четыре источника дров. Во-первых, граждане, живущие в домах с печным отоплением, могут сами получить деляну под заготовку дров для личного потребления. Во-вторых, заготовкой древесины, распиловкой на чурки и дальнейшей продажей дров населению занимаются индивидуальные предприниматели, фирмы, топливоснабжающие организации.



Третий источник – можно было бесплатно (или по очень доступным расценкам) разжиться дровишками у лесопильных компаний. Древесными остатками от их деятельности. Различные срезки, горбыль тоже нормально горят в печке. Сюда же можно причислить заготовку людьми валежника в тайге.



Вариант нелегальной заготовки древесины на дрова, естественно, тоже нельзя отбрасывать. Криминальная заготовка может проходить как для дальнейшей реализации на «черном рынке», без всяких чеков для покупателей, налоговых отчислений и других документов (или с фальшивыми), так и для себя. Коль «дровяные» лесорубы добывают товар «по-черному», то продается он тоже на аналогичном рынке.



Большая часть территории республики покрыта лесами. Лес есть, но «дровяные» цены бьют рекорды. Русскому поэту Некрасову, писавшему про лошадку, «везущую хвороста воз», такое не привиделось бы даже в ночном кошмаре. Так, сейчас маленькая машина дров оценивается в 13 - 14 тыс. рублей. Из-за постоянного удорожания многие жители частного сектора в городе Улан-Удэ начали отапливать дома, коттеджи углем.



Но проблема в том, что в этом году уголь тоже подорожал. Цена за одну небольшую машину угля составляет от 3500 до 6500 рублей (в зависимости от качества). Плюс нужно заплатить за доставку. «Угольно-дровяной капкан» захлопнулся. Людей пытаются вытащить из его тисков, но пока получается неубедительно.



Запоздавшие решения



Эмчээсники предполагают, что в этом сезоне в Бурятии может стать больше бытовых пожаров, связанных с перегрузкой проводки и неправильной эксплуатацией электронагревателей. Те, кто обеднел, просто не смогут заготовить на зиму нужное количество дров (угля). И станут больше пользоваться электроотоплением.



Мы не сомневаемся, что власти отлично знают источники дров, и сейчас видна заметная активизация чиновников. Но отопительный сезон то давно идет. Зима близко, как говорили в «Игре престолов». На дворе ноябрь. Грустно видеть, как нужные действия предпринимаются с запозданием.



На прошлой неделе стало известно, что Республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ) совместно с муниципальными властями прорабатывает вопрос о расширении зон, где местные жители могут заготавливать древесину для личных нужд (на дрова, ремонт забора, крыльца и т. д.).



Такие меры предпринимаются для урегулирования ситуации с твердым топливом, пояснили в РАЛХ.



Лесные территории хотят перераспределить в пользу граждан с печным отоплением. Под их нужды хотят отдать часть участков, право рубки на которые сейчас подлежит разыгрыванию через аукционы, а соответствующие договоры можно подписывать только с юрлицом или ИП.



В республиканском агентстве отмечают, что сегодня есть около 4000 лесосек, где граждане могут заготовить себе дрова, а общий объем заготовок ими дровяной древесины составляет почти 90 тыс. кубометров.



Как видим, такого объема явно недостаточно, чтобы цены на рынке дров упали назад.



Все это можно было бы назвать попытками догнать ушедший поезд или размахиванием кулаками после драки. Но все же мы опишем это иначе – лучше поздно, чем никогда.



К сведению, в Бурятии для заготовки гражданами дров на отопление установлены нормативы. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним – до 40 кубометров на одно подворье ежегодно. В остальных – до 20 кубометров.



Покупая лесные насаждения «на корню» для заготовки дров, гражданин платит деньги. В среднем это 10,5 руб./кубометр.



Но перед этим надо найти и отграничить деляну. За поиск, отграничение, обмер, отметку деревьев для рубки лесхозы тоже берут деньги. В среднем 200 руб./кубометр. Необходимость проведения работ по изысканию лесосеки в натуре и определению качественных, количественных характеристик лесов связана с давностью проведения лесоустройства (более десяти лет), объясняют эти платежи в РАЛХе.



Ранее власти упростили заготовку гражданами леса для собственных нужд. Также упрощен отвод лесосеки под дрова.



Дрова везут за сотни километров



- В нашем двухэтажном многоквартирном доме печное отопление. Поэтому дрова нужны. У нас здесь есть Заудинский лесхоз, мы с соседями туда обратились о выделении деляны под дрова в счет нашей нормы на 2021 год, который уже скоро закончится, - поделилась своей «дровяной» историей Виктория Гордеева, жительница села Тарбагатай.



Ей сказали, что в равнинной части Тарбагатайского района под дрова лес найти практически невозможно.



- Это на самом деле так - места под дрова там выпилены. Мы ездили, искали подходящие деляны, более равнинные. Но в основном они теперь на косогорах. Одну нашли. Даже уже определили, какие деревья будем рубить, но оказалось, что к тому месту не сможет подъехать машина. Пришлось отказаться. Потому что не сможем заготовленную древесину вывезти. Пришлось бы лес каким-то образом стягивать вниз, к машине. Но нам пообещали, что постараются к концу октября-в ноябре найти такое место, куда можно подогнать машину, - говорит она.



По словам нашей собеседницы, маленькой машины дров хватает ненадолго.



- Этого запаса мне, конечно, не хватит на всю зиму. Кроме отопления жилья, еще дрова требуются для бани. За 2020 год я купила девять уазиков дров. Самим заготовить дрова выгоднее, - отмечает жительница Тарбагатая (в прошлом году она не брала деляну под дрова).



Факт того, что вблизи города Улан-Удэ и других крупных населенных пунктов Бурятии уже не осталось леса для массовой заготовки дров, в РАЛХе признают. И указывают, что вокруг столицы республики, крупных населенных пунктов находятся защитные леса с особым режимом использования и там, по сути, можно рубить лишь погибшие или поврежденные деревья. В Агентстве говорят, что расстояние вывоза дров до столицы республики увеличилось до 200 километров.



Большое транспортное «плечо» требует больше бензина, который также недешев. Старый валежник вокруг Улан-Удэ люди уже собрали, а нового нет.



Продали в Китай, считают люди



Думаем, что свою роль в повышении «дровяных» цен сыграла борьба государства против «черных лесорубов», а также контроль за работой пунктов приема древесины.



«Черные лесорубы» наверняка занимали свою долю рынка дров. И вот этого источника поступления товара не стало.



Среди предположительных причин роста цен на дрова РАЛХ называет «закуп «Селенгинским ЦКК» отходов лесопиления, ранее предоставлявшихся гражданам бесплатно либо по низким ценам».



А тут еще шел ремонт мостов, лесных дорог, лесных проездов после больших осадков, выпавших летом.



А еще в республике бытует устойчивое мнение, что «дровяной» кризис во многом связан с массовым вывозом бурятской древесины в КНР на протяжении десятилетий.



Дорогие дрова и уголь, конечно, могут невольно привести к улучшению качества воздуха в зимнем Улан-Удэ. Упадет концентрация безпирена, взвешенных частиц, облегчится смог. Но надо знать цену такого улучшения – похолодание в домах не очень состоятельных земляков из частного сектора.



«Дровяным» ИП хотят дать льготу



«Второй фронт» РАЛХ открыл в сфере «древесных» аукционов, где участвуют предприниматели, занимающиеся продажей дров.



В законодательство Бурятии хотят внести пункт, который позволит организовывать для топливоснабжающих организаций специальные аукционы по «дровяным» делянам. Предложение направлено в минприроды республики.



- Если закон будет скорректирован, то откроется возможность организовывать аукционы без превышающего коэффициента (по минимальным ставкам платы за древесину на корню), - отметил «Номер один» Дмитрий Баклашкин, и. о. руководителя РАЛХ.



В спецаукционе по «дровяным» делянам будут участвовать только те топливоснабжающие организации, кто подтвердит последующую реализацию древесины местным жителям на дрова. Перепродать древесину другим они не смогут - алгоритм контроля уже разработан. Описывать его не будем, но, поверьте, контроль продуман.



А плата за древесину «на корню» для участников спецаукциона будет снижена почти в два раза. Места гарей в республике во многом уже почищены, идет продажа на дрова делян сырорастущего леса. Правда, реакция минприроды Бурятии на это предложение РАЛХа пока неясна. Все надеются, что ведомство поддержит открытие «второго фронта».



Но точно известно, что для ускорения наведения порядка в лесах с января-2022 вступит в силу федеральное новшество. Оно позволит нарастить в Бурятии масштабы проведения работ по лесоустройству.



Сейчас лесоустройство проводится со скоростью одно лесничество в год. А их в республике - 37. Но с будущего года финансирование обещают нарастить так, чтобы охватить восемь лесничеств в год.



Сейчас в Бурятию приходит общая сумма «лесных» денег, распределяемая по разным направлениям. С 2022 года инвестиции в лесоустроительные работы пойдут отдельной финансовой строкой. И очень увеличенной.



Приведут ли усилия властей к падению цен на дрова? Хотелось бы. Но, к сожалению, верится с трудом.



Петр Санжиев, «Номер один».

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