В Улан-Удэ директор транспортного МУПа сравнил маршрутки с лапшой

Лапша дорожает, значит и стоимость проезда должна расти, считает он



Стоимость проезда в городском транспорте Улан-Удэ должна расти «по чуть-чуть, но ежегодно». Об этом вчера в прямом эфире «Авторадио» заявил директор МУП «Городские маршруты» Алексей Кожевников.

«Вообще хотел бы сказать горожанам: конечно, неприятно, когда цена на услугу, которой вы пользуетесь ежедневно, поднимается. Но без этого нельзя. Потому что все наши расходы – топливо, запчасти, зарплата тоже должна расти у людей – все это должно расти. И другого источника дохода, кроме того как плата за проезд, у нас нет. Поэтому она должна индексироваться, каждый год по чуть-чуть, но регулярно. Как это происходит с нашими другими продуктами. Взять какую-нибудь лапшу, я думаю, год назад она точно на рубль дешевле стоила. Общественный транспорт точно такая же транспортная услуга коммерческая. Если перестанем за нее платить сколько она стоит, транспорт у нас остановится», - сказал директор МУПа.



По словам Алексея Кожевникова, в ближайшее время на сессии горсовета Улан-Удэ вопрос о повышении тарифов в общественном транспорте вопрос вновь будет поставлен.



«Думаю, что этот тариф - 20 рублей на трамвай и 25 рублей на автобусы – будет принят», - заявил он.



Напомним, последний раз тарифы на проезд в столице Бурятии повышали



Фото: «Номер один» «Вообще хотел бы сказать горожанам: конечно, неприятно, когда цена на услугу, которой вы пользуетесь ежедневно, поднимается. Но без этого нельзя. Потому что все наши расходы – топливо, запчасти, зарплата тоже должна расти у людей – все это должно расти. И другого источника дохода, кроме того как плата за проезд, у нас нет. Поэтому она должна индексироваться, каждый год по чуть-чуть, но регулярно. Как это происходит с нашими другими продуктами. Взять какую-нибудь лапшу, я думаю, год назад она точно на рубль дешевле стоила. Общественный транспорт точно такая же транспортная услуга коммерческая. Если перестанем за нее платить сколько она стоит, транспорт у нас остановится», - сказал директор МУПа.По словам Алексея Кожевникова, в ближайшее время на сессии горсовета Улан-Удэ вопрос о повышении тарифов в общественном транспорте вопрос вновь будет поставлен.«Думаю, что этот тариф - 20 рублей на трамвай и 25 рублей на автобусы – будет принят», - заявил он.Напомним, последний раз тарифы на проезд в столице Бурятии повышали осенью 2020 года . Тогда стоимость проезда в трамвае подорожала с 15 до 18 рублей, а в автобусе - с 20 до 24 рублей.Фото: «Номер один»

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