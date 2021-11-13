Жители пригорода Улан-Удэ ежедневно остаются без электроэнергии

В Зверосовхозе регулярно пропадает свет



О проблемах жителей пос. Забайкальский (он же Зверосовхоз) на публичных слушаниях в Народном Хурале сообщила депутат Эржена Чимитцыренова. - Многие жители переходят на электроотопление, ставят электрокотлы или конвекторы. Поселок растет, сети нагрузку не выдерживают. В поселке уже сгорали дома, люди страдают от частых отключений электроэнергии, порой пропадает на целые сутки. Вы представляете, каково это – находиться без света целый день? – обратилась депутат к своим коллегам-парламентариям. По словам депутата, на реконструкцию сетей требуется 60 млн рублей.





Фото: https://gazeta-n1.ru/stock

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