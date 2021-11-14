В Улан-Удэ новорожденной девочке удалили гигантскую опухоль

Сложную операцию провел известный иркутский врач Юрий Козлов

Гигантскую врожденную опухоль -тератому - вчера успешно удалили новорожденному ребенку, сообщают на странице бурятской Детской Республиканской клинической больницы.



- Ребёнок родился месяц назад с нормальным весом, можно сказать вполне здоровым, если бы не эта огромная врожденная опухоль в нижней части спины. Откладывать ее удаление далее было нельзя. В рамках сотрудничества с целью развития высокотехнологичных методов в ДРКБ прилетел наш друг профессор, д.м.н. Юрий Андреевич Козлов, который прооперировал ребёнка. Операция прошла успешно, без технических осложнений. Выполнен полный объём планируемого вмешательства, длительность 3 часа 10 мин., в т.ч. хирургическое - около 2 часов, - рассказали в ДРКБ

Врачи отметили, что в настоящее время маленький пациент переведён в отделение реанимации для наблюдения в раннем послеоперационном периоде. Теперь ребёнку ничто не будет мешать расти и развиваться!

Иркутский врач Юрий Козлов уже не в первый раз выручает коллег из Бурятии, знаменитого Доктора Юру уже знают многие жители. На своей странице хирург поделился впечатлениями, которые сопровождали его по пути в Улан-Удэ.

- Пасмурное тихое утро. В Иркутск, кажется наконец пришла зима. Мысленно просил ее задержаться где-нибудь под Новосибирском, чтобы дорога в Улан-Удэ была сухой и без сюрпризов, но в Бурятию мы приехали вместе со снегом. Не знаю, ждали ли его, а нас с Чимитом Очировым в детской республиканской больнице ждала маленькая девочка с огромной опухолью. Малышке от рождения месяц и справиться с врожденной крестцово-копчиковой тератомой нужно было как можно скорее, - пишет Юрий Козлов.



Врач отмечает, что «такие образования мало того, что деформируют окружающие органы и заставляют все ресурсы организма трудиться с увеличенной нагрузкой, есть риск перерождения их в злокачественные».

- Операция была комбинированной. Лапароскопия для внутрибрюшной части опухоли, открытая хирургия - для наружной. Три часа отличной командной работы. Мы сделали всё как нужно. Спасибо бурятским коллегам ДРКБ за как всегда отлично подготовленный процесс! И отдельное - за тёплый, не смотря на погоду, приём, - добавляет он.

Как отметил Юрий, в дальнейшем по плану операции в Санкт-Петербурге и Улан-Баторе.



фото: ДРКБ