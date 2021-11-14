Юмористы из Бурятии выиграли миллион на телеканале СТС

Члены жюри «Суперлиги» объявили победителем команду КВН «Буряты»

Недавно на телеканале СТС стартовало юмористическое шоу от создателей КВН под названием «Суперлига» (16+). В новом проекте одержала победу команда КВН «Буряты». Им достался главный приз – один миллион рублей. Об этом сообщили в местном паблике "Весь Улан-Удэ"

Как известно, комедийные коллективы выступали под руководством знаменитостей. Нашу команду курировала известный российский блогер Аня Pokrov.



Команда «Буряты» выступила с юмористическим номером о жизни в Бурятии, спели экслюзивный «гимн» республики, и даже посвятили в «бурятки» Аню Pokrov. К слову, зрители также высоко оценили выступление земляков.





Как рассказывают на сайте шоу, первый сезон состоит из десяти выпусков. Первые девять эпизодов шоу — отборочные. В них три команды принимают участие в трех конкурсах: «Знакомство», «Импровизация» и «Сюжет». Команда, получившая большее количество голосов, проходит в финал, где борется за «чемпионский пояс» и денежный приз. В первом сезоне приняли участие команды «Азия-MIX, «Актеры из Петербурга», «Борцы. Северный десант», «Буряты», «Дети Тьюринга», «Сборная Кировской области «Вятка», «Флэш-Рояль», «Сборная Снежногорска», «Волга», «Провокация» и действующие чемпионы Высшей лиги КВН «Русская дорога».

фото: скриншот из видео. 16+