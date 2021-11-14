14.11.2021
Юмористы из Бурятии выиграли миллион на телеканале СТС

Юмористы из Бурятии выиграли миллион на телеканале СТС

Члены жюри «Суперлиги» объявили победителем команду КВН «Буряты»

Недавно на телеканале СТС стартовало юмористическое шоу от создателей КВН под названием «Суперлига» (16+). В новом проекте одержала победу команда КВН «Буряты». Им достался главный приз – один миллион рублей. Об этом сообщили в местном паблике "Весь Улан-Удэ"

Как известно, комедийные коллективы выступали под руководством знаменитостей. Нашу команду курировала известный российский блогер Аня Pokrov.

Команда «Буряты» выступила с юмористическим номером о жизни в Бурятии, спели экслюзивный «гимн» республики, и даже посвятили в «бурятки» Аню Pokrov. К слову, зрители также высоко оценили выступление земляков.

Как рассказывают на сайте шоу, первый сезон состоит из десяти выпусков. Первые девять эпизодов шоу — отборочные. В них три команды принимают участие в трех конкурсах: «Знакомство», «Импровизация» и «Сюжет». Команда, получившая большее количество голосов, проходит в финал, где борется за «чемпионский пояс» и денежный приз. В первом сезоне приняли участие команды «Азия-MIX, «Актеры из Петербурга», «Борцы. Северный десант», «Буряты», «Дети Тьюринга», «Сборная Кировской области «Вятка», «Флэш-Рояль», «Сборная Снежногорска», «Волга», «Провокация» и действующие чемпионы Высшей лиги КВН «Русская дорога».


фото: скриншот из видео. 16+
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