В Бурятии взбунтовались спасатели

Из-за маленьких зарплат из службы уходят и молодые работники, и профессионалы





Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы записали видеообращение к руководству Бурятии, в котором пожаловались на низкие зарплаты и как следствие большую текучку кадров в службе. Видеозапись появилась сегодня в паблике «Весь Улан-Удэ»

«Уважаемый Алексей Самбуевич и руководство Республики Бурятия. Обращаем ваше внимание на следующую проблему. Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы работают по одним нормативным документам со спасателями МЧС России. У всех спасателей одинаковые цели, функции и задачи. Мы также работаем в опасных условиях, рискуя жизнью и здоровьем для спасения людей. Выполняя одну и ту же работу, спасатели БРПСС получают зарплату в разы меньше и не имеют социальной защищенности», - сказано в обращении.По словам авторов видео, из-за низких зарплат молодые сотрудники, которые приходят на работу, долго не задерживаются и увольняются через год-два. Кроме того, уходят опытные спасатели, проработавшие много лет, так как не могут прокормить свою семью.«Нас всего 54 человека. На сегодняшний день профессионализм службы упал, назрел вопрос об уходе профессиональных спасателей и поиске другой работы, если ситуация не изменится», - заявили работники БРПСС.Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»