В Бурятии взбунтовались спасатели

Из-за маленьких зарплат из службы уходят и молодые работники, и профессионалы
Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы записали видеообращение к руководству Бурятии, в котором пожаловались на низкие зарплаты и как следствие большую текучку кадров в службе. Видеозапись появилась сегодня в паблике «Весь Улан-Удэ».
«Уважаемый Алексей Самбуевич и руководство Республики Бурятия. Обращаем ваше внимание на следующую проблему. Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы работают по одним нормативным документам со спасателями МЧС России. У всех спасателей одинаковые цели, функции и задачи. Мы также работаем в опасных условиях, рискуя жизнью и здоровьем для спасения людей. Выполняя одну и ту же работу, спасатели БРПСС получают зарплату в разы меньше и не имеют социальной защищенности», - сказано в обращении.
По словам авторов видео, из-за низких зарплат молодые сотрудники, которые приходят на работу, долго не задерживаются и увольняются через год-два. Кроме того, уходят опытные спасатели, проработавшие много лет, так как не могут прокормить свою семью.
«Нас всего 54 человека. На сегодняшний день профессионализм службы упал, назрел вопрос об уходе профессиональных спасателей и поиске другой работы, если ситуация не изменится», - заявили работники БРПСС.
Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
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