В Улан-Удэ завершают строительство четырех физкультурно-оздоровительных комплексов

Их начали строить этим летом в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни»



Готовность спортивных комплексов у школ №13, 44 и 55 составляет 90 процентов, футбольное поле с беговыми дорожками в 103 мкрн готов на более 75 процентов, сообщают в комитете по строительству.







Четыре физкультурно-оздоровительных комплекса начали строить в столице Бурятии этим летом благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». В многоуровневые комплексы, строящиеся у школ, входят несколько площадок с тренажерами, футбольные поля, хоккейные коробки и беговые дорожки, трибуны и т.д.







Подрядчики положили резиновые покрытия, нанесли разметки на беговых дорожках, уложили газоны на футбольных полях. Остается выполнить работы по ограждению и установить тренажеры на площадках.



В прошлом году в Улан-Удэ построили четыре спортивных объекта – физкультурно-оздоровительные комплексы у школ №57, №22, №18 и мини-футбольное поле в пос. Тулунжа.



Фото: ulan-ude-info.ru

Готовность спортивных комплексов у школ №13, 44 и 55 составляет 90 процентов, футбольное поле с беговыми дорожками в 103 мкрн готов на более 75 процентов, сообщают в комитете по строительству.Четыре физкультурно-оздоровительных комплекса начали строить в столице Бурятии этим летом благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». В многоуровневые комплексы, строящиеся у школ, входят несколько площадок с тренажерами, футбольные поля, хоккейные коробки и беговые дорожки, трибуны и т.д.Подрядчики положили резиновые покрытия, нанесли разметки на беговых дорожках, уложили газоны на футбольных полях. Остается выполнить работы по ограждению и установить тренажеры на площадках.В прошлом году в Улан-Удэ построили четыре спортивных объекта – физкультурно-оздоровительные комплексы у школ №57, №22, №18 и мини-футбольное поле в пос. Тулунжа.Фото: ulan-ude-info.ru

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