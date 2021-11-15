В Бурятии не будет северных районов

Путин отменил соответствующий указ Ельцина



Президент России Владимир Путин отменил указ Бориса Ельцина о приравнивании территорий Бурятии к районам Крайнего Севера. Указ опубликован на портале правовой информации.



Кроме того, из списка удалили Карелию, Коми и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.



Ранее Владимир Путин указ об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования в стране. Речь идет о совокупности мер, которые направлены на определение с учетом национальных интересов долгосрочных целей социально-экономического развития.



Напомним в Бурятии к районам Крайнего Севера сейчас приравнены: Баунтовский и Северо-Байкальский, Баргузинский, Курумканский и Окинский, а также -

Муйский районы. Жители этих районов пользовались рядом северных льгот. Похоже, в республике может появиться новая точка социальной напряженности.



Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин отменил указ Бориса Ельцина о приравнивании территорий Бурятии к районам Крайнего Севера. Указ опубликован на портале правовой информации. Согласно размещенному документу, с 1 января 2022 года отменяется указ от 25 марта 1992 года, которым отдельные районы Бурятии были приравнены к условиям проживания на Крайнем Севере. Это было сделано в рамках изменений в Стратегии развития Арктической зоны.Кроме того, из списка удалили Карелию, Коми и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.Ранее Владимир Путин указ об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования в стране. Речь идет о совокупности мер, которые направлены на определение с учетом национальных интересов долгосрочных целей социально-экономического развития.Напомним в Бурятии к районам Крайнего Севера сейчас приравнены: Баунтовский и Северо-Байкальский, Баргузинский, Курумканский и Окинский, а также -Муйский районы. Жители этих районов пользовались рядом северных льгот. Похоже, в республике может появиться новая точка социальной напряженности.Фото: pixabay.com

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