БГУ оказался в числе лучших вузов России

В Минобрнауки РФ подвели итоги рейтинга медийной активности вузов в октябре



Минобрнауки России представило рейтинг медийной активности вузов за октябрь. В нем отражена работа 219 университетов. Бурятский госуниверситет занял 19 место в России по работе в социальных сетях. Рейтинг учитывает активность и качество публикаций в таких сетях как Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter и другие. По активности в Telegram БГУ занял 8 место по России.



Впервые медийный рейтинг был представлен за июль 2021 года на международном фестивале «Российская креативная неделя». Он отражает совокупный результат работы университетов по популяризации российской науки и образования.



Для оценки качества контента были выбраны показатели, которые можно посчитать или увидеть в метриках, в общей сложности их 57. Итоговый рейтинг складывается из трех показателей: эффективность работы вуза со СМИ, социальными сетями и официальным сайтом. При этом каждый из этих трех показателей имеет свой удельный вес в итоговой формуле и рассчитывается отдельно.



Показатель эффективности работы вуза со СМИ учитывает количество публикаций о вузе и его сотрудниках в региональных, федеральных и интернет-СМИ, их аудиторию, количество вышедших сюжетов на телеканалах, а также количество эксклюзивных новостей о вузе или его проектах, размещенных на ресурсах Минобрнауки России.



Показатель эффективности работы вуза с социальными сетями учитывает наличие у вуза аккаунтов и работу в восьми социальных сетях — «ВКонтакте», Instagram, Telegram, Facebook, YouTube, TikTok, «Одноклассники», Twitter — а также траффик, приведенный на сайт вуза из социальных сетей. При этом значимость для данного индекса у социальных сетей разная. Наибольший удельный вес имеют социальные сети «ВКонтакте», Instagram и Telegram.



Показатель эффективности работы вуза с сайтом учитывает такие факторы, как аудитория сайта, время, которое пользователи проводят на нем, количество посещений сайта за месяц, а также показатели отказов.



Фото: "Номер один"



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