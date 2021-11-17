Байкалу может дорого обойтись «схема»

В Выдрино стоки и все, что вокруг, пора вывести на чистую воду





В Бурятии под угрозой срыва выполнение госконтракта по строительству очистных сооружений в поселке Выдрино Кабанского района. Согласно проекту, уже к декабрю 2021 года должны быть смонтированы новые очистные, которые бы обеспечили практически полную очистку бытовых сточных вод, сегодня стекающих в Байкал. Между тем редакции «Номер один» стали известны факты, проливающие свет на довольно мутную историю с канализационными стоками в Байкал и на то, что происходит вокруг них.

Поселок Выдрино не раз оказывался в центре скандалов из-за плохого состояния очистных сооружений, когда бытовые стоки почти без обработки попадали в Байкал. И вот, наконец, в июне 2021 года ГКУ «Управление капитального строительства» провело тендер на выполнение работ по строительству очистных за 85,9 млн рублей. В торгах победило ООО «Бурятпроектреставрация», ранее не замеченное в строительстве очистных сооружений (согласитесь, довольно специфических объектов). Где, как показала практика, нужны профессионалы.Необходимое оборудование, опыт поставки и установки, в свою очередь, имелся у ООО «Водпроектстрой» (Москва). Эта компания известная, давно работает на рынке, имея все необходимые сертификаты и лицензии. Уставной капитал - 500 тыс. рублей, коллектив - 32 сотрудника. В 2020 году выручка предприятия составила 283 млн рублей. Компания показала себя надежным поставщиком оборудования, выполнив 13 госконтрактов, в числе заказчиков - структуры «Газпрома», морские порты, воинские части. Но бурятские представители, уронив цену контракта и выиграв торги, захотели «скидку» у производителя оборудования.- Приехали ваши товарищи, долго ходили по нашему заводу, спрашивали, фотографировали все процессы, удивлялись, как все организовано, а потом вдруг начали просить скидку, причем весьма существенную, - рассказывает представитель ООО «Водпроектстрой». - Мы были удивлены и сказали, что об этом не может быть и речи, тем более что металлические изделия в 2021 году резко подорожали.Ведь в таких случаях всегда возникает выбор - вам нужно дешево, качественно или быстро? Или или. Других вариантов, тем более когда дело касается утилизации человеческих фекалий, просто не бывает, поскольку очистные - это довольно сложные инженерные конструкции.В общем, представители «Бурятпроектреставрации» отказались от надежного поставщика в лице «Водпроектстроя». И к осени 2021 года нашли, как говорят, более дешевый аналог, подписав договор на поставку оборудования с неким ООО «Пиель-компани» из Самары. Компания вызвалась поставить более дешевое оборудование по той цене, что устроила «Бурятпроектреставрацию». Но что это за фирма? Согласно открытым данным, ООО «Пиель-компани» имеет уставной капитал всего в 10 тыс. рублей, а на предприятии, судя по справочникам, официально числится... 1 человек. Как он будет производить оборудование для очистных Выдрино, решительно непонятно. И зачем вообще нужна «экономия», тем более что деньги федеральные?И, самое главное, у фирмы отсутствует опыт по выполнению госконтрактов. К тому же в июле 2020 года ООО «Пиель-компани» судилось с ООО «Старстрой», те подавали судебный иск на сумму 678, 9 тыс. рублей в связи с «неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам поставки». Но в декабре того же года «Старстрой» отозвал заявление, видимо, договорились.Финансы тоже не впечатляют: выручка у самарцев за 2020 год снизилась на 51%. А «кредиторка» выросла на 601%. Год закончили с убытком.Думается, что если бы летом поставку оборудования взял на себя надежный «Водпроектстрой», то монтаж оборудования начался бы уже осенью, а не сдвинулся на зиму, как в случае с ООО «Пиель-компани». Можно предположить, что затягивание процесса могло быть следствием неопытности самарского предприятия в выполнении госконтрактов. Ситуация достигла критической точки, когда 12 ноября Анатолию Урбанову, начальнику УКСа правительства Бурятии, пришлось срочно выезжать в Выдрино, чтобы проверить строительство объекта.В официальном ответе ведомства сообщается, что «строительство идет согласно графику». Как отмечается, очистные будут представлять собой модульные сооружения, изготавливаемые на заводе в городе Самаре. Судя по письму, их еще нет - они либо в процессе изготовления, либо в пути. «По плану до 15 декабря модульные сооружения должны прибыть в Выдрино». Далее сообщается, что «с 30 ноября по 20 декабря запланирован монтаж модулей». Довольно странно - к 15 декабря в Выдрино только придут модули, а монтировать их начнут 30 ноября? Задним числом? Какие-то виртуальные сроки.Причем в закупочной документации, согласно договору, прописан срок сдачи объекта - 10 декабря 2021 года. Менять сроки недопустимо.В общем, есть большие сомнения, что в этом году ООО «Бурятпроектреставрация» запустит очистные сооружения. Но даже если случится чудо, то при монтаже в авральном режиме в предновогодние дни сможет ли гарантировать надежность будущей эксплуатации? Напомним, что мало поставить, важно грамотно смонтировать и эксплуатировать оборудование. Иначе повторится ситуация в городе Кяхте, где в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал» в 2017 году построили новые очистные. Но уже в 2018 году отобраны пробы сточных вод и зафиксировано превышение сбрасываемых в реку Кяхтинка стоков по вредным веществам от 3,7 до 171,5 раза.В Байкальской природоохранной прокуратуре сообщили, что ситуация с очистными находится у них на контроле. В том числе в связи с более жесткими нормами очистки сточных вод в Байкальской природной территории. В общем, если и в Выдрино проект строительства очистных сооружений снова пойдет по пути «слепили - получили деньги, а там хоть трава не расти», то впору вмешиваться контролирующим органам. «Номер один» будет следить за развитием ситуации.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: pixabay.com