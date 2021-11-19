В Бурятии наблюдается всплеск смертей

Число умерших за полгода превышает прошлогодние годовые показатели





В Бурятии обнародована информация о смертности в республике. Количество умерших за первое полугодие 2021 года практически сравнялось с годовыми цифрами за 2020 год. А по многим пунктам даже превысило. Пожалуй, впервые обычные сухие статистические данные могут всерьез напугать любого жителя республики.

Наиболее острое положение сложилось в сельских районах республики. Там смертность «полыхает» сильнее всего. Города – на вторых ролях.За весь прошлый год общая республиканская смертность (по всем причинам) составила 1295,4 случая на 100 тыс. человек. За шесть месяцев текущего года на селе смертность уже превзошла эти показатели, достигнув 1388,8. Заметный «перехлест». Судя по тенденции, цифры по «сельской» смертности за полный 2021 год потрясут воображение. Превышение, полагаем, окажется двукратным.Если «сельскую» смертность объединить с «городской», то полугодовая цифра текущего года составляет 1275 случаев на 100 тысяч, почти догоняя годичный итог 2020 года.Выделив в общем вале смертей сегмент «смертность по причине заболеваний», мы увидим, что там никаких «почти» уже нет. Полугодовые итоги по селу и республике текущего года обгоняют годовой итог-2020. Власти признают, что на селе показатели смертности по всем классам заболеваний выше республиканских значений.Цифры по смертности на селе от COVID-19 также шокируют. За прошлый год данный показатель по Бурятии составил 38,9 случая на 100 тыс. сельчан. А по селу за первое полугодие нынешнего года он уже 92,5. То есть деревенские полгода более чем вдвое превысили годичный показатель региона. Это происходит на фоне широкого распространения «индийского» штамма коронавируса (так называемый штамм «дельта»). Как известно, данная разновидность может протекать особенно тяжело на фоне сопутствующих заболеваний.В целом по Бурятии смертность от коронавируса за первые шесть месяцев составила 132,6 случая на 100 тыс. человек. Как видим, добавление городской местности заметно утяжелило цифру. И это странно, так как городское здравоохранение считается более развитым, чем сельское. Возможно, в «городскую» смертность включают «коронавирусных» сельчан, привезенных на лечение и скончавшихся в городских больницах.Отметим, важным признаком коронавируса считается сгущение крови, которое может привести к осложнениям в работе сердечно-сосудистой системы.Смертность от болезней системы кровообращения также резко растет. Мы не знаем точно, каким образом бурятские медики проводят границу между смертью от COVID-19 и, допустим, от инсульта. Но, судя по всему, различия есть. Потому что смерти от инфарктов, инсультов, коронавируса медики расписывают по разным строкам отчетности.Происходит ли в Бурятии «жонглирование» цифрами, когда часть смертей от COVID-19 провозглашают смертями, к примеру, от инфарктов миокарда? Вопрос интересный. Однако пока доказательств «жонглирования» нет, так что говорить об этом не будем.Какова республиканская ситуация по инфарктам? Отмечен рост с 18,7 случая смерти на 100 тыс. сельчан (2019 год) до 19,6 (2020 год) и, наконец, 31,3 – за первое полугодие 2021 года.Суммарная региональная ситуация по смертям всей группы «болезни системы кровообращения» также удручает. Падая в 2019 - 2020 гг., она «полыхнула» в первом полугодии текущего года до 460,1 случая на 100 тысяч. Годичный итог 2020 года не затмила, но бешеный темп не может не обеспокоить.Тем временем в селах республики этот же показатель на 100 тыс. населения составляет уже 515,9, и это реальный провал на фоне общереспубликанских 460,1. Проще говоря, когда «драматический» показатель деревень Бурятии объединили с более благополучным показателем городской Бурятии (то есть фактически с Улан-Удэ), суммарно он вышел значительно ниже «деревенского».Словом, в республике налицо тревожная тенденция - все больше случаев, когда медицина бессильна при столкновении с болезнями системы кровообращения. Особенно это касается сельской местности.Бурятские кладбища принимают на захоронение все больше граждан, скончавшихся от ишемической болезни сердца (ИБС). Причем на порядок больше, чем в предыдущие годы. Текущий год с лихвой обгонит прошлый, это ясно уже сегодня.По итогам 2020 года республиканская ИБС-смертность была на уровне 247,8 случая на 100 тыс. населения. Первые всего лишь шесть месяцев текущего года дали по региону 232,1. А в сегменте сельских районов - вообще 266,4 на 100 тыс. человек.Динамично нарастает также смертность от цереброваскулярных болезней (инсульт и другие болезни с нарушением мозгового кровообращения).- Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 2021 году увеличилась во всей Российской Федерации. Конечно, важная роль в этой печальной статистике принадлежит новой коронавирусной инфекции, которая вышла на пятое место из всех причин смерти, - заявила главный внештатный специалист по острому коронарному синдрому минздрава Бурятии, заведующая отделением неотложной кардиологии РКБ им. Н. А. Семашко Оюна Донирова.При этом специалист призвала всех понимать, что свою лепту внесли не только собственно осложнения от того же коронавируса (вирусное поражение всех внутренних органов и систем), но и его социальные последствия.- Прежде всего, это колоссальная нагрузка на здравоохранение, существенное ограничение плановой медицинской помощи (ввиду противоэпидемиологических ограничений), медицинский кадровый дефицит и значительное эмоциональное выгорание у медиков, оставшихся на своем боевом посту. Эти проблемы наблюдаются и в «сельском» здравоохранении Бурятии, - сказала Оюна Донирова.В ряду болезней органов дыхания набрала скорость смертность от пневмонии. Как медики разделяют смерти от коронавируса и легочной пневмонии, нам тоже не совсем понятно, но это разные строки в отчетности.В 2019 - 2020 гг. она заметно падала в Бурятии - с 14,4 до 12,4 случая на 100 тысяч. А за половину 2021 года минздрав зафиксировал показатель в 27,8 (а по селу – 19,2).Сельский уровень ниже республиканского, на наш взгляд, из-за того, что самых «тяжелых» пациентов стараются переправить в Улан-Удэ и они умирают в городских больницах, усугубляя городскую отчетность.Картина со смертностью особенно тревожит, учитывая нарастание в населении Бурятии доли жителей старше трудоспособного возраста. В 2018 году она составляла 20,2%. В 2019 году стала 20,6. А в 2020 году - уже 20,9%. Эта категория граждан характеризуется тем, что в ее составе немало людей с ослабленным здоровьем.Нарастание смертности в среде граждан в возрасте выше трудоспособного явление печальное, но не вызывает таких эмоций, как смертность жителей, находящихся в трудоспособном периоде. Именно последняя бьет по трудовым ресурсам региона.Совокупная «трудоспособная смертность» в Бурятии за минувший год составила 723,1 случая на 100 тысяч (убийства, ДТП, отравления, болезни…). В то время как за январь-июнь текущего года - почти 594.Увы, если рассмотреть отдельно «сельскую трудоспособную смертность», то за нынешние полгода она была 720,5 случая на 100 тысяч. С точки зрения государства, есть две стратегические цифры. Рождаемость и смертность трудоспособных граждан. По обеим ситуация аховая.В минздраве республики признают, что сельские районы относятся к территориям с низкой плотностью населения, что в ЦРБ и фельдшерско-акушерских пунктах не хватает специалистов. Что же делать?- Нужно изыскивать новые ресурсоемкие технологии, удерживать работающих специалистов и привлекать новых, обеспечивать достойный уровень жизни и социальные гарантии, наверное, - полагает Оюна Донирова.К слову, проблема с дефицитом кадром обсуждается в республике далеко не впервые, однако именно сейчас этот вопрос становится жизненно важным, причем в прямом смысле слова.Петр Санжиев, «Номер один».Фото: «Номер один»