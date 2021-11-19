В Улан-Удэ развернуто восемь мобильных пунктов вакцинации

Все они будут работать в выходные дни по поручению главы Бурятии
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил обеспечить работу мобильных пунктов вакцинации в выходные дни. В столице республики развернуто 8 таких пунктов. Все они будут работать в предстоящие субботу и воскресенье, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В Бурятии продолжается вакцинация взрослого населения против COVID-19. На 19 ноября первым компонентом привито 462 903 человека, завершили курс вакцинации 323 400 человек.
С целью увеличения охвата населения вакцинацией помимо пунктов вакцинации в медицинских учреждениях дополнительно развернуты мобильные пункты в торговых центрах и комплексах, а также крупных супермаркетах. Всего развернуто 8 мобильных пунктов, которые работают в вечернее время и в выходные дни.
В районах республики также функционируют пункты вакцинации. В Кабанском районе курсирует мобильный пункт вакцинации – вакцинобус, который по графику работает в сельских поселениях района.
Вакцина в республике имеется в достаточном количестве, запасы регулярно пополняются. На текущей неделе поступило 32 800 доз вакцины первого и второго компонента.
Мобильные пункты вакцинации находятся по адресам:
ТЦ «Форум»
2 этаж, павильон №15
График работы: 10:00-20:00, пн-вс, без выходных.
В воскресенье: Единый мобильный пункт вакцинации
ТЦ «Мёд»
1 этаж
пн-пт: 11:00-18:00 (обед 13:30-14:00)
сб.: 11:00-17:00
вс.: 10:00 -17:00
ТГ «Абсолют»
(Терешковой, 50)
пн-пт: 10:00-17:00 (обед 12:00-13:00)
ТГ «Абсолют»
(Ключевская, 39 б)
пн-пт: 11.00 - 18.00 (обед 13:00-14:00)
ТЦ «Сагаан Морин»
пн-сб: 09:00 — 20:00
вс. 10:00 — 17:00
Обед: 12:00-12:30
Влажная уборка и кварцевание: 16:30 — 17:00
КСК ЗММК
пн-сб.
9:00 — 20:00
вс. 9:00-18:00
Обед: 12:00-13:00
За Дацаном (на его территории)
Проспект строителей 46, строение 1
пн.-пт.: 10:00-17:00
Обед: 13:30-14:00
Гагарина, д. 38
пн-пт: 9:00-17:00
сб-вс: 10:00-15:00
перерыв: 12:30-13:00
Гагарина, д. 38
пн-пт: 9:00-17:00
сб-вс: 10:00-15:00
перерыв: 12:30-13:00
Фото: egov-buryatia.ru
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