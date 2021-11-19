В Улан-Удэ развернуто восемь мобильных пунктов вакцинации

Все они будут работать в выходные дни по поручению главы Бурятии



Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил обеспечить работу мобильных пунктов вакцинации в выходные дни. В столице республики развернуто 8 таких пунктов. Все они будут работать в предстоящие субботу и воскресенье, сообщили в пресс-службе правительства региона.



В Бурятии продолжается вакцинация взрослого населения против COVID-19. На 19 ноября первым компонентом привито 462 903 человека, завершили курс вакцинации 323 400 человек.



С целью увеличения охвата населения вакцинацией помимо пунктов вакцинации в медицинских учреждениях дополнительно развернуты мобильные пункты в торговых центрах и комплексах, а также крупных супермаркетах. Всего развернуто 8 мобильных пунктов, которые работают в вечернее время и в выходные дни.



В районах республики также функционируют пункты вакцинации. В Кабанском районе курсирует мобильный пункт вакцинации – вакцинобус, который по графику работает в сельских поселениях района.



Вакцина в республике имеется в достаточном количестве, запасы регулярно пополняются. На текущей неделе поступило 32 800 доз вакцины первого и второго компонента.



Мобильные пункты вакцинации находятся по адресам:



ТЦ «Форум»



2 этаж, павильон №15

График работы: 10:00-20:00, пн-вс, без выходных.

В воскресенье: Единый мобильный пункт вакцинации



ТЦ «Мёд»



1 этаж

пн-пт: 11:00-18:00 (обед 13:30-14:00)

сб.: 11:00-17:00

вс.: 10:00 -17:00



ТГ «Абсолют»



(Терешковой, 50)

пн-пт: 10:00-17:00 (обед 12:00-13:00)



ТГ «Абсолют»



(Ключевская, 39 б)

пн-пт: 11.00 - 18.00 (обед 13:00-14:00)



ТЦ «Сагаан Морин»



пн-сб: 09:00 — 20:00

вс. 10:00 — 17:00

Обед: 12:00-12:30



Влажная уборка и кварцевание: 16:30 — 17:00



КСК ЗММК



пн-сб.

9:00 — 20:00

вс. 9:00-18:00

Обед: 12:00-13:00



За Дацаном (на его территории)

Проспект строителей 46, строение 1



пн.-пт.: 10:00-17:00

Обед: 13:30-14:00

Гагарина, д. 38

пн-пт: 9:00-17:00

сб-вс: 10:00-15:00

перерыв: 12:30-13:00



Гагарина, д. 38



пн-пт: 9:00-17:00

сб-вс: 10:00-15:00

перерыв: 12:30-13:00



Фото: egov-buryatia.ru

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