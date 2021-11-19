В Бурятии запущен модернизированный участок БАМа Тыя - Северобайкальск

В интересах экологи и построены очистные сооружения и установлены шумозащитные экраны



В Бурятии на Восточно-Сибирской железной дороге сегодня введен в постоянную эксплуатацию второй путь на участке БАМа Тыя – Северобайкальск, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



В церемонии запуска в формате телемоста из Москвы участвовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Новый объект протяженностью 8,8 километра построен по программе «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей».



«Запуск этого объекта позволит увеличить протяженность двухпутных участков от станции Лена до станции Северобайкальск почти на девять километров, что в перспективе даст двукратное увеличение пропускных способностей Байкало-Амурской магистрали», - отметил начальник Восточно-Сибирской железной дороги Вадим Владимиров.



При строительстве особое внимание было уделено вопросам экологии: на участке был построен комплекс очистных сооружений установлены шумозащитные экраны. Кроме того, в рамках реализации проекта здесь возведены новый железнодорожный мост, путепровод через автодорогу, путевой пост с микропроцессорной централизацией, три посадочные пассажирские платформы и три пункта обогрева для работников.



Запуск участка позволяет увеличить пропускную способность в этом месте в два раза: с 20 до 41 поезда в сутки в восточном направлении и с 16 до 36 – в западном.



Фото: company.rzd.ru



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