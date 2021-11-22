В Бурятии в Танхое завершили монтаж экспозиции «Рыбак Байкала»

Она дополнит историко-мемориальный комплекс визит-центра Байкальского заповедника





Новый ландшафтный объект создан сотрудниками Байкальского заповедника – жителями посёлка Танхой при поддержке рыбаков Кабанского района, сообщили в пресс-службе резервата.



Уже сейчас, несмотря на снег и ветер, на площадку приходят посетители: посмотреть, полюбоваться, сделать фото и заинтересоваться историей байкальского рыболовства. А торжественное открытие экспозиции «Рыбак Байкала» состоится весной будущего года, для этого события выбрано 1 мая.



«Рыболовство на протяжении веков являлось основой Байкальской «цивилизации». Не будет преувеличением сравнить рыбаков Байкала с библейскими апостолами-рыбаками. Все эти люди, ежедневно рискуя жизнью, беззаветно верили в Бога, в высокую миссию своего древнего, как мир ремесла. Вверяя свои жизни Байкалу, они чутко следили за его грозными ветрами: култуком, горным, сармой, шелонником, баргузином.



В порту Танхой мы установили корабельную мачту, а на ее вершину – флюгер-хоругвь с изображением Вифлеемской звезды, символом благой вести, радости, светлой надежды. Как и столетия назад, этот флюгер укажет на имена байкальских ветров, а всем людям доброй воли напомнит о славных рыбаках великого озера-моря. Я выражаю признательность сотрудникам Байкальского заповедника, жителям Танхоя, искренне поддержавшим это начинание. Экспозиция «Рыбак Байкала» была построена их талантливыми руками. Благодарю всех их за радушие, усердие, бережное отношение к нашей общей истории и культуре!», - сказал Михаил Чумак, руководитель группы разработчиков проекта.







Фото: baikalzapovednik.ru В Бурятии, местности, где когда-то находился известный байкальский порт Танхой, завершен монтаж экспозиции «Рыбак Байкала». На площадке у визит-центра «Байкал заповедный» установлены четыре рыбацкие лодки, траловый бот и корабельная мачта с флюгером. С деревянного настила-«палубы» открывается прекрасный вид на Байкал,Новый ландшафтный объект создан сотрудниками Байкальского заповедника – жителями посёлка Танхой при поддержке рыбаков Кабанского района, сообщили в пресс-службе резервата.Уже сейчас, несмотря на снег и ветер, на площадку приходят посетители: посмотреть, полюбоваться, сделать фото и заинтересоваться историей байкальского рыболовства. А торжественное открытие экспозиции «Рыбак Байкала» состоится весной будущего года, для этого события выбрано 1 мая.«Рыболовство на протяжении веков являлось основой Байкальской «цивилизации». Не будет преувеличением сравнить рыбаков Байкала с библейскими апостолами-рыбаками. Все эти люди, ежедневно рискуя жизнью, беззаветно верили в Бога, в высокую миссию своего древнего, как мир ремесла. Вверяя свои жизни Байкалу, они чутко следили за его грозными ветрами: култуком, горным, сармой, шелонником, баргузином.В порту Танхой мы установили корабельную мачту, а на ее вершину – флюгер-хоругвь с изображением Вифлеемской звезды, символом благой вести, радости, светлой надежды. Как и столетия назад, этот флюгер укажет на имена байкальских ветров, а всем людям доброй воли напомнит о славных рыбаках великого озера-моря. Я выражаю признательность сотрудникам Байкальского заповедника, жителям Танхоя, искренне поддержавшим это начинание. Экспозиция «Рыбак Байкала» была построена их талантливыми руками. Благодарю всех их за радушие, усердие, бережное отношение к нашей общей истории и культуре!», - сказал Михаил Чумак, руководитель группы разработчиков проекта. Как сообщал «Номер один» , в визит-центре Байкальского заповедника уже расположены экспозиции «Байкал уникальный», «Заповедная Россия». Экспозиция «Человек и Байкал» расположена в реконструированном каменном здании старинной электростанции, являющемся частью современного визит-центра «Байкал заповедный». Здесь есть экокласс и вольерный комплекс «Баргузинский соболь». Кроме того, здесь создан историко-мемориальный комплекс «Байкальская переправа», который посвящен истории Байкальской паромной железнодорожной переправы – грандиозного государственного проекта начала XX века. В историко-мемориальный комплекс входят сохранившиеся фрагменты причалов, реконструированный станционный дом с музейной экспозицией, механический семафор, участок рельсового пути, на котором установлены воинские вагоны образца минувшего столетия. Экспозиция «Рыбак Байкала» дополнит это уникальное музейное богатство. Остается надеяться на то, что байкальский рыболовный промысел сохранится не только в музеях.Фото: baikalzapovednik.ru

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