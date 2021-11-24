Глава Бурятии: «Мы все родом из семьи»

Семьи республики наградили медалями «За верность родительскому долгу»





В преддверии Дня матери глава Бурятии Алексей Цыденов провел сегодня онлайн-встречу с родителями, награждаемыми региональной государственной наградой - медалью «За верность родительскому долгу» и наградил благодарственными письмами матерей, которые работают в здравоохранении, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Мы все родом из семьи. И семья – это то, что формирует человека, задает ему весь жизненный путь. Большая семья – большое счастье и такая же большая ответственность. Смотрю на свою семью, пример матери – она младшая в семье, восьмой ребенок. У меня самого четверо детей. Дать всем хорошую дорогу в жизни – это сложно, но это самое дорогое, что дает смысл нашей жизни, нам самим. Хочу вас поздравить и пожелать, чтобы у ваших детей всё сложилось, чтобы они стали хорошими людьми и были счастливы – а в этом и ваше счастье», - обратился к участникам встречи Алексей Цыденов.

Государственную награду Республики Бурятия - медаль «За верность родительскому долгу» получили две семьи: семья Аламжи и Долгор Цыдыповых из Хоринского района и семья Николая и Евгении Белоусовых из Заиграевского района

Цыдыповы Аламжа Агбанович и Долгор Баясхалановна воспитали шесть подопечных детей и воспитывают троих собственных детей. Глава семейства работает водителем пожарной машины 11-го Хоринского отряда государственной противопожарной службы. Мама – педагог, работала заместителем директора школы по воспитательной работе, учителем русского языка и литературы. А в настоящее время она работает главным специалистом органа опеки и попечительства. В 2007 году Цыдыповы принимали участие в районном конкурсе молодых семей, где заняли третье место.

Белоусовы Николай Александрович и Евгения Юрьевна Белоусова и воспитывают 9 детей. Евгения Юрьевна работает оператором на автозаправочной станции, а Николай Александрович - работник железной дороги. Семья является активным участником районных конкурсов: победители в номинации «Самая сильная семья» в районном семейном конкурсе, участники конкурса «Папа, мама я – спортивная семья», заняли первое место в районном конкурсе «Всей семьей на старт!».

Благодарственными письмами администрации главы и правительства Бурятии, а также министерства социальной защиты Бурятии награждены матери, работающие в системе здравоохранения. Тридцать три награды вручили медикам Улан-Удэ и районов республики. Среди награжденных – фельдшер Баргузинской центральной районной больницы Валентина Кириллова, которая воспитала шестерых детей и взяла под опеку троих детей. Надежда Лазарева - мама пятерых детей, успешно выполняет работу по профилактике заболеваний, заведуя отделением организации медицинской помощи детям в образовательных организациях в Городской поликлинике №1.

Фото: egov-buryatia.ru