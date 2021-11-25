Водители Бурятии хотят видеть на дорогах больше сотрудников ГИБДД

45% опрошенных автолюбителей считают, что сейчас их количества недостаточно





Автомобильный сайт Дром провел всероссийский опрос среди автолюбителей «Нужно ли больше сотрудников ГИБДД на дорогах?» Почти половина опрошенных автолюбителей Бурятии (45%) выступает за увеличение количества инспекторов. Они считают, что сейчас экипажей, следящих за безопасностью на дорогах, недостаточно.

Треть водителей Бурятии (36%) ответили, что сотрудников ГИБДД должно быть минимальное количество. По их мнению, камеры фотовидеофиксации отлично справляются с контролем дорожной ситуации. А 19% опрошенных отметили, что сейчас экипажей ровно столько, сколько необходимо.«Если есть возможность, то надо больше личного состава выводить на дороги, особенно в выходные и праздничные дни. В первую очередь - это борьба с пьянством за рулём. Другими методами сложно пресечь», - отметил автолюбитель из Улан-Удэ. Противоположной точкой зрения поделился участник опроса из Краснодара: «Считаю, что сотрудников ГАИ по большей части должны заменить камеры фиксации нарушений. Причём не только за скоростью, а также за перекрестками, обочиной, неправильной парковкой и т. д.».В среднем по стране 51% опрошенных водителей выступили за увеличение количества инспекторов, 30% — против, а 19% считают, что сейчас их достаточное количество. В Забайкальском крае и Новосибирской области подавляющее большинство опрошенных высказалось о нехватке сотрудников ГИБДД — 72% и 67% пользователей соответственно. Меньше всего патрульные автомобили на дорогах хотят видеть на Кавказе, в Крыму и Ростовской области. Почти половина автолюбителей этих регионов выступила за снижение количества инспекторов.Всероссийский опрос проводился с 8 по 17 ноября 2021 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие 10 тысяч человек.Фото: «Номер один»