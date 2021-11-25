Более 350 домов в Бурятии решили сменить "управляшку" в этом году

Большинство обращений связано с недобросовестным исполнением своих обязанностей управляющими организациями



В Бурятии отмечен рост обращений от собственников и управляющих организаций с заявлениями о внесении изменений в реестр лицензий. На текущий момент поступило 130 заявлений о смене управляющей в отношении более чем 350 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба Госстройжилнадзора.



Большинство обращений связано с недобросовестным исполнением своих обязанностей управляющими организациями. Решения об отказе о внесении изменений в реестр лицензий вынесены лишь по 70 домам. Для сравнения, осенью 2020 года управляющую организацию поменяли лишь около 30 многоквартирных домов.



- Деятельность управляющих компаний должна оставаться на постоянном контроле. Причем не только со стороны уполномоченных органов, но и жителей. Они должны реагировать на недостаточно качественную работу УК, обращаться для устранения недостатков, сообщать о нарушениях. Все это способствует решению первостепенных задач — повышению уровня жизни, социально-экономическому развитию, привлечению квалифицированных кадров в сферу управления многоквартирными домами, - заметил зампред правительства Республики Бурятия Евгений Луковников.



Фото: "Номер один"



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