Бурятские буузы стали хитом «Дальневосточного экспресса»

Состав, состоящий из 10 вагонов, курсирует по Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена







Бурятские буузы и уха «Амурская» из Хабаровского края – эти два рецепта дальневосточных блюд стали наиболее востребованными у пассажиров вагона-ресторана «Дальневосточного экспресса», который сейчас курсирует в московском метро, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



В вагоне-ресторане «Дальневосточного экспресса» представлена гастрономия всех Дальневосточных регионов, а любой желающий, отсканировав QR-коды, может прочитать подробные рецепты 12 аутентичных блюд. Чаще всего сканирует QR-коды, содержащие рецепты бурятских бууз и ухи «Амурской» из Хабаровского края.



Кроме того, большой интерес у жителей и гостей столицы вызвали ролики о туризме. Пассажиры метро, воспользовавшись QR- кодами, с удовольствием «исследовали» красоты Камчатки, интересовались маяками и горнолыжным курортом Сахалина, природными достопримечательностями Приморья, зимними турами в Якутию, на Байкал и путешествиями в Магадан. Все данные о количестве просмотров видеоматериалов были собраны с сайта, где хранится полная медиабаза «Дальневосточного экспресса» - более 40 различных видеороликов.



Напомним, брендированный поезд «Дальневосточный экспресс» был запущен 9 ноября в рамках «Дней регионов Дальнего Востока – 2021». Состав, состоящий из 10 вагонов, курсирует по Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена. Большая часть вагонов посвящена одиннадцати регионам Дальнего Востока, несколько вагонов рассказывают пассажирам о специальных программах развития макрорегиона.



В отдельном вагоне представлена информация о заповедниках, экотропах, «зелёных» маршрутах, редких видах животных и добровольческих программах, призванных сохранить уникальную природу Дальнего Востока и её обитателей. А самой яркой «фишкой» «Дальневосточного экспресса» образца 2021 года стал вагон-ресторан, где можно познакомиться с гастрономией регионов ДФО. Получить более подробную информацию пассажирам помогают расположенные в каждом вагоне QR-коды.



Поезд «Дальневосточный экспресс» будет курсировать в московском метро в течение полугода, планируется, что за это время узнать о достопримечательностях, истории и уникальной природе ДФО, а также познакомиться с кухней регионов смогут более 2 млн пассажиров.



Фото: egov-buryatia.ru



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